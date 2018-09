Rząd przyjął Pakiet MŚP

Rada Ministrów przyjęła dziś Pakiet MŚP, zawierający niemal 50 uproszczeń, które pozwolą przedsiębiorcom zaoszczędzić blisko 4 mld zł przez 10 lat, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Rada Ministrów przyjęła dziś #PakietMŚP - to prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł! To kolejne ułatwienia i korzyści dla przedsiębiorców przygotowane przez @MPiT_GOV_PL. @MF_GOV_PL @PremierRP” - napisała Emilewicz na swoim koncie na Twitterze.

Główne zmiany w pakiecie to: wprowadzenie statusu „małego podatnika” w PIT i CIT dla firm o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (z 1,2 mln euro obecnie); wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo można będzie rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł; likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników administracyjno-biurowych w branżach, które są najmniej wypadkowe, podał resort przedsiębiorczości i technologii w prezentacji.

(ISBnews)SzSz