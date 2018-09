Premier: mamy pieniądze na "Fort Trump"

Mamy środki na ewentualne płatności związane ze zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce - oświadczył premier Mateusz Morawiecki po wtorkowym posiedzeniu rządu, podczas którego został przyjęty projekt przyszłorocznego budżetu.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, premier został zapytany, czy w projekcie budżetu na przyszły rok przewidziano ewentualne środki, które można byłoby wykorzystać na projekt „Fort Trump”. Szef rządu powiedział, że to jak amerykańskie bazy w Polsce miałyby się nazywać oraz „jak to dokładnie się wszystko potoczy, to decyzje na ten temat przede wszystkim będą zapadały” m.in. w Kongresie amerykańskim.

W minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Andrzej Duda mówił wówczas w Waszyngtonie, że bezpieczeństwo Polski jest dla niego najważniejsze.

I mam nadzieję, że zbudujemy razem w Polsce Fort Trump- mówił prezydent.

Później, odnosząc się do utworzenia w Polsce takiej bazy dodał:

Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie USA.

Trump ocenił, że utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, kosztowałoby ok. 2 miliardów dolarów.

Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów - powiedział prezydent USA.

Morawiecki podkreślał we wtorek, że prezydent Duda w ścisłej łączności z rządem oraz szefem MON „zaproponował bardzo dobre, ciekawe warunki, propozycje”. Ocenił też, że była to „naprawdę przełomowa wizyta”.

Chcę podziękować też z tego miejsca przede wszystkim ministrowi obrony (Mariuszowi) Błaszczakowi, bo tutaj ta robota, którą on robi na zapleczy tej dyplomacji, czyli tych rozmów z ministrami obrony narodowej krajów członkowskich NATO, ale również oczywiście z naszymi partnerami amerykańskim, to jest niezwykle profesjonalne podejście - zauważył Morawiecki.

Jak dodał negocjacje „często potrzebują ciszy”.

My w zrozumiały sposób przecież nie przedstawiamy bardzo dokładnych wyników rozmów z Amerykanami przede wszystkim, ale rzeczywiście zabiegamy o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich na ziemiach polskich. Uważamy, że to będzie dobrze dla NATO, dobrze dla Unii Europejskiej, dobrze dla Polski, dobrze dla krajów sąsiadujących z Polską - powiedział szef rządu. Co do środków odpowiedź jest krótka: tak, mamy środki na ewentualne płatności w tym roku, w przyszłym. W tym - to oczywiście będzie przedwczesne, jeśli chodzi o zwiększenie obecności wojsk NATO, wojsk amerykańskim na naszym terytorium. A w przyszłym roku bardzo chętnie, jeżeli będzie trzeba, już byśmy rozpoczęli pewne prace o charakterze logistycznym i inwestycyjnym - zapowiedział Morawiecki.

