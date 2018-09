3/4 ropy sprowadzanej do Polski pochodzi z Rosji

Import ropy naftowej do Polski wyniósł 13,45 mln ton w I poł. 2018 r., w tym 9,96 mln ton z Rosji - poinformował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. Import gazu ziemnego w tym samym okresie wyniósł 88,53 TWh, w tym 63,53 TWh z Rosji.

Wielkość importu ropy naftowej do Polski wyniosła 13.448 tys. ton w I poł. 2018 r., a jego wartość to 23,16 mld zł. W całym 2017 r. wynosił on 24.648 tys. ton i był wart 35,33 mld zł, podał Dąbrowski w odpowiedzi na interpelację poselską.

Import ropy naftowej z Rosji wyniósł 9.959 tys. ton w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wobec 19.682 tys. ton w całym 2017 r.

W I poł. 2018 r. Polska zaimportowała również m.in. 990 tys. ton ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej, 687 tys. ton ze Stanów Zjednoczonych, 427 tys. ton z Iraku, 427 tys. ton z Norwegii, 402 tys. ton z Kazachstanu.

Import gazu ziemnego z Rosji wyniósł 63.528 GWh w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. W całym 2017 r. import z tego kierunku wynosił 110.363 Gwh.

W I poł. 2018 r. Polska zaimportowała również m.in. 12.592 GWh gazu ziemnego z Kataru, 8.374 GWh z Niemiec, 1.894 GWh z Norwegii.

Na podst. ISBnews