Rynek chiński otwarty dla polskiego drobiu

Chiński rynek został otwarty dla eksportu polskiego drobiu – poinformował we wtorek Główny Lekarz Weterynarii. Prawo do wysyłek ma pięć zakładów drobiarskich i jedna chłodnia.

Zgodnie z pismem Ambasady RP w Pekinie, przekazanym w dniu 25 września br., strona chińska – na podstawie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Generalnej Administracji Celnej ChRL (GACC) - przywróciła prawo do eksportu pięciu polskim zakładom mięsa drobiowego oraz jednej chłodni - napisano na stronie internetowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Do Chin może być wysyłane jedynie polskie mięso drobiowe, wyprodukowane wyłącznie po 19 lipca br. Wysyłkom mięsa drobiowego musi towarzyszyć dwustronne uzgodnione świadectwo zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej.

Wzór świadectwa oraz chińskie wymagania importowe określone zostały na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.

Polski drób mógł być eksportowany do Chin już wcześniej, ale z powodu wystąpienia w Polsce grypy ptaków, Chiny w grudniu 2016 r. wstrzymały import. Starania o ponowne otwarcie chińskiego rynku rozpoczęły się niemal natychmiast po likwidacji choroby, w wyniku czego pod koniec listopada 2017 r. władze chińskie uznały Polskę za kraj wolny od grypy ptaków.

Polska - największy producent drobiu w Europie - jest obecnie jedynym krajem europejskim dopuszczonym do eksportu drobiu do Chin. Oprócz nas, możliwość eksportu drobiu na ten rynek ma tylko pięć krajów na świecie.

Na podst. PAP