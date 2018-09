Tchórzewski: nie ma mowy o podwyżkach cen prądu

To, czy spółki energetyczne będą mogły prosić o podwyżki cen energii, podlega dokładnej analizie - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zapewnił jednak, że nie ma mowy o podwyżkach cen prądu dla gospodarstw domowych.

Czekam na reakcję Komisji Europejskiej. Skierowałem list zarówno do dyrekcji konkurencji, jak i energii i spraw klimatu. Zwróciłem się także do państw będących w podobnej sytuacji, by wraz z Polską na ten temat zareagowały. Spodziewam się reakcji - mówił.