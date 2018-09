Miami - poznaj klimat słonecznej Florydy!

Palące słońce, piękne plaże, wspaniała atmosfera i dostęp do Oceanu Atlantyckiego, czyli po prostu Magic City! Tak właśnie często nazywane jest Miami, choć to miasto ma do zaoferowania zdecydowanie więcej. Teraz, dzięki nowemu połączeniu Warszawa – Miami oferowanemu przez Polskie Linie Lotnicze LOT, możesz doświadczyć tego wszystkiego na własnej skórze!

Miami - odkryj biznesowy ocean możliwości!

Na początku września tego roku LOT ogłosił kolejne dalekodystansowe połączenie do Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu od 1 czerwca 2019 roku będziesz mógł polecieć bezpośrednio z Warszawy na słoneczną Florydę. Warto wspomnieć, że połączenia będą obsługiwane przez jedne z najnowocześniejszych maszyn na świecie – Boeing 787 Dreamliner. Będziesz mógł polecieć z Lotniska Chopina do Miami (Miami International Airport) w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę. Bezpośredni lot z Warszawy do Miami zajmie około 11 godzin i 25 minut.

Dlaczego warto skorzystać z nowego połączenia LOT-u?

Miami to obecnie jeden z największych rynków w USA dotychczas nieobsługiwanych przez LOT i pierwsze tak dogodne połączenie z Europy Środkowo-Wschodniej na Florydę. Miami to nie tylko doskonały kierunek na wakacje, ale również istotny ośrodek biznesowy w Stanach Zjednoczonych – mówi Rafał Milczarski, prezes LOT-u. Miasto leżące na południu Florydy jest faktycznie wyjątkowe – wyróżnia się nie tylko bajeczną pogodą, wyjątkowym klimatem i zachwycającą plażą. Miami to także globalna metropolia i jedno z najważniejszych światowych centrów finansów, gospodarki, mediów, handlu, rozrywki i kultury. Ponadto, jest ono uznawane za jedno z najbogatszych miast w Stanach Zjednoczonych. Czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy jest obecność wielu globalnych korporacji (z branż takich jak m.in. FMCG, telekomunikacja, fintech, retail). Warto również wspomnieć o jednej z dzielnic – Downtown Miami, która stanowi jedno z największych skupisk międzynarodowych banków w USA. Chcesz rozwinąć swój biznes? Poznaj lepiej Miami!

Rozwój siatki LOT-u trwa

Miami to szósty port lotniczy obsługiwany w Ameryce Północnej (oprócz Florydy możesz polecieć do Nowego Jorku-JFK, Newark, Los Angeles, Chicago oraz Toronto) oraz czternaste połączenie dalekiego zasięgu w siatce LOT-u (są jeszcze m.in. Singapur, Tokio, Pekin czy Seul). Warto nadmienić, że wszystkie wymienione połączenia obsługiwane są przez najnowocześniejsze samoloty szerokokadłubowe świata Boeing 787 Dreamliner, które gwarantują innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak np. utrzymywanie na pokładzie wyższego ciśnienia i większej wilgotności powietrza niż w innych odrzutowcach pasażerskich. To wszystko zapewni Ci nie tylko najwyższy komfort podczas podróży, ale i zredukuje tzw. jet lag. Ponadto podczas lotu zostaną Ci zaserwowane doskonałe posiłki przygotowywane przez najlepszych kucharzy, aby maksymalnie uprzyjemnić podróż. Szukając lotów z Warszawy do Miami możesz wybrać preferowaną klasę w zależności od twoich wymagań - począwszy od LOT Economy, a kończąc na najbardziej luksusowej LOT Business Class.

Bilety na bezpośredni rejs z Warszawy do Miami dostępne są między innymi na stronie LOT www.lot.com, w biurach LOT Travel oraz poprzez Contact Center.

Dlaczego warto, czyli do Miami nie tylko na wakacje!

Florydę co roku odwiedzają tysiące turystów z całego świata – zresztą nic dziwnego! To naprawdę kuszący kierunek! Miami to prawdziwa kwintesencja tego słonecznego stanu. Średnia dobowa (roczna) temperatura w tym mieście wynosi prawie 25°C (od maja do października temperatura dzienna może przekraczać 30°C).

Z czym najbardziej kojarzy się Miami? Oczywiście Miami Beach to część miasta stanowiąca słynny kurort – to właśnie tam rozgrywała się akcja jednego z najsłynniejszych amerykańskich seriali „Miami Vice”. Słońce, cudowne plaże, wyjątkowy klimat i kompleks budynków w stylu Art Deco stanowią połączenie, którego nie spotkasz nigdzie indziej!

Jednak Miami to nie tylko plaże! Miejscem, które warto zobaczyć jest Miami Marina gdzie znajdziesz sporo wyjątkowych knajp i restauracji, w których możesz spróbować lokalnej kuchni (tzw. Floribbean cuisine). Ciekawym miejscem jest również Miami Business District, czyli dzielnica biznesowa, w której zobaczysz nowoczesne drapacze chmur. Szukając chwili odpoczynku możesz odwiedzić co prawda niewielki, ale cudowny park miejski Bayfront Park. Miami to miasto urzekające swoją atmosferą, ale i miejsce mieszania się różnych kultur (m.in. kubańskiej oraz południowoamerykańskiej). Co jeszcze musisz zobaczyć, aby w pełni poczuć ten niepowtarzalny klimat? Oto Top 5 miejsc w Miami:

South Beach

Lincoln Road

Little Havana

Bayside Marketplace

ZOO Miami

Na koniec warto wspomnieć, że Miami powszechnie nazywane jest Rejsową Stolicą Świata dlatego też swoją podróż musisz zakończyć rejsem po zachwycającej zatoce Biscane Bay. Tak więc: Welcome to Miami!