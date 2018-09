Rekordowe wakacje PKP Intercity

13,5 mln pasażerów przewiozło od początku czerwca do końca sierpnia PKP Intercity czyli o milion więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Jak podaje przewoźnik, to najlepszy sezon letni od ośmiu lat.

Spółka informuje, że w stosunku do ubiegłorocznego okresu letniego na taki środek transportu zdecydowało się ponad 8 proc. więcej pasażerów (w 2017 roku z usług przewoźnika w wakacje skorzystało prawie 12,5 mln podróżnych).

Ten pozytywny trend jest widoczny w każdym z letnich miesięcy. Rekordowym pod względem liczby przewiezionych pasażerów był sierpień z dwóch powodów - na pokładach pociągów PKP Intercity podróżowało blisko 4,8 mln podróżnych a 19 sierpnia br. z usług przewoźnika skorzystało dokładnie 187.322 pasażerów – czytamy w informacji.

W czasie wakacji PKP Intercity uruchamiało średnio 394 pociągi na dobę. To około 20 więcej niż w pierwszych pięciu miesiącach 2018 roku. W czerwcu przewoźnik uruchamiał średnio 374 pociągi dziennie, w lipcu 406, a w sierpniu 402. Łącznie zaś w okresie od stycznia do sierpnia przewoźnik uruchomił o ponad 3,5 tys. pociągów więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

PKP Intercity podaje, że z usług przewoźnika rocznie korzysta coraz więcej osób. Od stycznia do końca sierpnia 2018 roku pociągami PKP Intercity podróżowało blisko 31 mln osób, co oznacza 7 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Bardzo nas cieszy fakt, iż coraz więcej pasażerów decyduje się na podróż PKP Intercity. Wyniki przewozowe zarówno za sam okres letni, jak i od początku roku nastrajają bardzo optymistycznie. Z myślą o naszych pasażerach nie tylko inwestujemy w nowy tabor oraz modernizujemy składy, lecz także nieustannie wprowadzamy wiele atrakcyjnych ofert i promocji, które sprawią, że podróż naszymi pociągami będzie bardziej komfortowa oraz atrakcyjna cenowo. Spodziewamy się, że rok 2018 okaże się jeszcze lepszy od wyjątkowo dobrego ubiegłego roku i ten wzrostowy trend będziemy się starać utrzymać – mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Spółka realizuje największy program inwestycyjny w historii pod nazwą „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, który zakłada inwestycje na poziomie 7 mld zł do 2023 roku. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.