Jest pozwolenie na budowę obwodnicy Grodziska

Pozwolenia na budowę zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckie oraz stacji metra „Wola Park” i odcinka zachodniego II linii warszawskiego metra wydał wojewoda mazowiecki. Oznacza to, że można rozpocząć prace budowlane - poinformował wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Budowy mogą rozpoczynać się jak najszybciej, jako że jest to decyzja oparta na natychmiastowym wykonaniu. Nie jest tak, że będzie czekała na uprawomocnienie czy na dodatkowe dokumenty. Decyzja jest podpisana i może być wykonywania bezzwłocznie - powiedział Sipiera w środę na konferencji prasowej.

Wojewoda przyznał, że pozwolenie na budowę obwodnicy Grodziska Mazowieckiego to ważna, ale i trudna decyzja, gdyż było wiele problemów z jej wydaniem.

Projektant na życzenie inwestora, czyli sejmiku, marszałka, uczynił wszystkie uzgodnienia i można było wydać tę decyzję - powiedział Sipiera. Mam świadomość, że sama Warszawa ma do zamknięcia jeszcze pierwszą obwodnicę, tego małego pierścienia, jeszcze przed sobą, ale to nie jest tak, że inne inwestycje wokół Warszawy będą zaniedbane. One muszą być czynione - dodał.

Podkreślił, że najczęściej są to inwestycje wojewódzkie, czyli marszałka województwa. I takich jest kilka do zrobienia - dodał.

Tzw. mała obwodnica Warszawy zrealizowana jest w około połowie; brakuje jeszcze części południowej i wschodniej. Resort infrastruktury już planuje tak zwaną dużą obwodnicę Warszawy, tzw. duży ring warszawski, który ma być gotowy do 2027 r. Trwają analizy, czy powstanie on w odległości 20 kilometrów, 30 czy 50.

Obwodnica Grodziska Mazowieckiego ma mieć 7,4 km długości i znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej. Głównym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Dzięki obwodnicy wyeliminowany zostanie tranzyt z centrum miasta. Ponadto, trasa ograniczy wpływ transportu na środowisko i poprawi warunki życia mieszkańców.

Zgody na budowę metra dotyczą przebiegu podziemnej kolei przez Wolę i Bemowo. Powstanie stacja C5 „Wola Park” i tunel D5 łączący ją z przyszłą stacją „Powstańców Śląskich”. Rozpoczęcie prac na tym odcinku to, według Urzędu m.st. Warszawy, kwestia kilku tygodni.

Stacja C5 „Wola Park” powstanie pod u. Górczewską w rejonie Białowieskiej. Stacja C4 „Powstańców Śląskich” także powstanie pod ul. Górczewską - po wschodniej stronie Powstańców Polskich. Za tą drugą przewidziano komorę torów odstawczych.

Cała druga linia metra będzie gotowa przed 2023 rokiem. Wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są w budowie lub prowadzone jest postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami.

Centralny odcinek linii M2 został uruchomiony 8 marca 2015 roku. Składa się z siedmiu stacji i blisko 6 km tuneli. Trwa budowa trzech stacji na Pradze-Północ i Targówku, a także trzech na Woli. Odpowiednio dla wschodniego odcinka, realizowanego przez firmę Astaldi, to ok. 3,12 km trasy, a dla zachodniego, drążonego przez Gulermak, ok. 3,4 km. Obydwie budowy zakończą się w 2019 r.

Metro Warszawskie wybrało także wykonawcę projektu i budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie - od stacji Techniczno-Postojowej Mory do stacji C3 Lazurowa. To ok. 4 km trasy, które w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy wykona konsorcjum firm Gulermak i Astaldi. Firmy te zostały także zwycięzcami w przetargu budowę podziemnej kolei na Targówku. Tu w ciągu 36 miesięcy powstaną 4 km tuneli oraz stacje Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Dziennie z centralnego odcinka linii M2 korzysta około 150 tysięcy pasażerów.

SzSz(PAP)