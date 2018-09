URE skorygował sposób obliczania kosztów CO2

Urząd Regulacji Energetyki (URE) skorygował sposób obliczania kosztów emisji CO2 w taryfach dla ciepła, skracając okres notowań uprawnień do emisji CO2 brany pod uwagę we wskaźniku do 60 dni, podał Urząd. Zmiana wejdzie w życie 1 października.

Na wniosek Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Prezes URE przeanalizował aktualną sytuację na rynku handlu uprawnieniami do emisji. Dokonana została korekta dotychczasowego podejścia w kwestii obliczania kosztów emisji w taryfach dla ciepła - czytamy w komunikacie.

Od 1 października URE będzie uznawał we wnioskach o zatwierdzenie taryfy dla ciepła średnią cenę uprawnień do emisji dwutlenku węgla w kontraktach terminowych z dostawą na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek o zatwierdzenie taryfy, notowanych na giełdzie ICE, obliczaną na dzień składania wniosku, określoną jako średnia z ostatnich 60 dostępnych sesji notowań.

Ceny określone podczas poszczególnych sesji notowań powinny być przeliczane na złote według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu euro w dniu, w którym odbywała się sesja notowań, a jeżeli nie został ogłoszony średni kurs w tym dniu, stosuje się ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs w najbliższym dniu poprzedzającym dzień sesji notowań - czytamy dalej.

W ubiegłym tygodniu prezes URE Maciej Bando mówił, że planowane jest urealnienie zasad ustalania taryf w ciepłownictwie poprzez skrócenie okresu notowań uprawnień do emisji CO2 branych pod uwagę ze 120 do 60 sesji.

