Samorządy słabo wykorzystują środki unijne

Jako rząd niepokoi nas to, że fundusze europejskie są wolniej wykorzystywane w regionach niż w programach krajowych; w poprzedniej perspektywie było odwrotnie - powiedział w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Podczas konferencji prasowej w Kielcach Kwieciński stwierdził, że w poprzedniej perspektywie finansowej UE pieniądze szybciej były wykorzystywane w poszczególnych województwach niż w programach krajowych.

To regiony ciągnęły wykorzystanie funduszy europejskich i to regiony dawały silny bodziec inwestycyjny i silny bodziec do wzrostu gospodarczego w naszym kraju – zaznaczył minister.

Dodał, że w tej chwili regiony przeciętnie wykorzystują środki unijne 2,5 razy wolniej, niż jest to w przypadku programów krajowych.

Podkreślił, że w woj. świętokrzyskim, ze względu na zbyt wolne wydatkowanie środków unijnych, zagrożonych jest ok. 88 mln euro - 22 mln euro w związku z niewykonaniem zasady n+3 oraz 66 mln euro z tzw. rezerwy wykonania.

To jest ok. 380 mln zł i za te środki można by wybudować 380 km dróg lokalnych. To pokazuje, że są to ważne pieniądze i powinniśmy zadbać o to, żeby te środki zostały w Świętokrzyskiem, a nie zostawały w Brukseli, albo żeby musiały być przesuwane do innego programu operacyjnego - zaznaczył minister.