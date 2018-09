„GB”: Polskie firmy przed globalnym starciem

Polskie koncerny przechodzą do ofensywy na globalnym rynku. Przejmują aktywa i sieci dystrybucji, dokonują odważnych ruchów biznesowych. Walczą nie tylko o silniejszą pozycję w naszym regionie Europy, lecz również o jak najlepszą pozycję wyjściową na wypadek wojen handlowych i ewentualnego kryzysu gospodarczego. Konsolidacje lub jak mówią eksperci – przegrupowanie sił, to główny temat październikowego wydania „Gazety Bankowej”. Nowy numer najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego w sprzedaży od czwartku 27 września.

„Na którąkolwiek branżę spojrzeć, polskie koncerny grają coraz ofensywniej. W ostatnich miesiącach i kwartałach robią poza Polską wyjątkowo dużo. Zapowiedzi zarządów nie są nieśmiałe, lecz wręcz przeciwnie – prezesi mówią otwarcie o dalszej zagranicznej ekspansji. Dlaczego? By wzmocnić swoją pozycję w regionie, a także przygotować się na nadejście cięższych czasów” - pisze Piotr Rosik w tekście „Przegrupowanie przed globalnym starciem”, w którym omawia nowe strategie biznesowe polskich koncernów paliwowych i surowcowych, instytucji finansowych i branży zbrojeniowej.

„Start w międzynarodowej lidze obywa się w innym otoczeniu niż jeszcze kilka lat temu: w rozwijającej się w szybkim tempie nowej rewolucji przemysłowej, w której robotyzacja zmienia struktury firm, gospodarek i społeczeństw. Co ciekawe, moderatorem rewolucji jest w wielu przypadkach państwo, które wspiera innowacyjne przedsięwzięcia swoich firm, dając im jednocześnie mocne wsparcie w ekspansji zagranicznej. Ta globalna tendencja ma również ciemne oblicze: zamykanie rynków przed zewnętrzną konkurencją, rozlewający się po świecie protekcjonizm. Innowacyjność i partykularyzm, rosnąca w szybkim tempie rola nowych technologii… w tej globalnej rozgrywce będzie się liczył przede wszystkim biznes skonsolidowany, silny i perfekcyjnie zorganizowany ” – podkreśla w redakcyjnym komentarzu Stanisław Koczot.

„Przyszłe supermocarstwa to królowie danych” - to tytuł rozmowy ze Steenem Jakobsenem, głównym ekonomistą Saxo Banku, poświęconej m.in. znaczeniu nowych trendów technologicznych dla globalnych przetasowań gospodarczych. „Przemysł 4.0 stał się również czynnikiem geopolitycznym: Chiny mają „Plan 2025”, Stany Zjednoczone – „USA first”. Opierają się one na utrzymaniu lub uzyskaniu przewagi technologicznej” – mówi ekspert duńskiego banku inwestycyjnego i podkreśla: „Wojna handlowa to fasada dla prawdziwej wojny o przywództwo technologiczne”.

„Gazeta Bankowa” rozmawia też o wpływie technologii na działalność krajowych małych i średnich firm z Robertem Bednarskim, szefem Facebooka na region Europy Środkowej i Wschodniej. „60 proc. polskich firm, biznesów, które używają Facebooka, przyznaje, że dzięki temu zwiększa zatrudnienie. Dla nas to jeden z najbardziej konkretnych i namacalnych dowodów, że to działa. Podobnie jak to, że 80 proc. z tej grupy – wszystkich polskich firm zaangażowanych na Facebooku – stwierdza, iż zwiększa im się sprzedaż. Pozyskują nowych klientów poprzez właśnie kanał mobilny, poprzez Facebooka i Instagrama” - mówi Robert Bednarski w rozmowie z Maksymilianem Wysockim zatytułowanej „Sprzyjamy odważnym”.

Szymon Szadkowski opisuje paradoksalną sytuację w branży budowlanej: „Z jednej strony wkraczamy właśnie w szczytowy okres inwestycji infrastrukturalnych, a branża deweloperska jest w doskonałej kondycji, z drugiej jednak – firmy z tego sektora mają olbrzymie problemy finansowe, doskwiera im brak rąk do pracy, który wręcz zagraża wykonaniu kontraktów”.

W tekście „Branża budzi się powoli” autor zauważa: „Wzrost cen materiałów i kosztów pracy jest w budowlance tak znaczący, iż przekracza kalkulacje przedsiębiorców i powoduje, że ich nakłady stają się wyższe od wartości umów podpisanych z publicznymi inwestorami. (…) Niepokojące stały się zarówno skala zadłużenia całego sektora, jak i konsekwencje wynikające z problemów finansowych”.

W najnowszym numerze „Gazety Bankowej” przeczytamy także o bankach w Polsce, które wydają grube miliony na zmianę wizerunku, o tym, jak rządzący na Kremlu przestawiają gospodarkę Rosji na ścieżkę wojenną, o polskich piłkarzach, którzy coraz częściej zakładają biznes równolegle z profesjonalnym bieganiem za piłką oraz o historii czekoladowej marki z Poznania, która od stu lat cieszy Polaków.

