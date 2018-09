Putin nie odpuszcza. Rosjanie dłużej popracują

Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, przyjęła w drugim czytaniu projekt ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego. Zakłada on, że wiek emerytalny wzrośnie w przyszłości z obecnych 55 lat do 60 lat dla kobiet, a dla mężczyzn - z 60 do 65 lat.

W drugim czytaniu projekt poparło 326 deputowanych, przeciwko zagłosowało 59, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Projekt został przyjęty wyłącznie głosami rządzącej Jednej Rosji. W 450-osobowej izbie ma ona 343 mandaty.

Podniesieniu wieku emerytalnego sprzeciwiała się zwłaszcza Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), która w ostatnich miesiącach organizowała protesty w całym kraju przeciwko zmianom emerytalnym. KPRF zorganizowała również kilkusetosobowy protest, który odbył się w środę rano przed gmachem Dumy.

Przed drugim czytaniem niższa izba parlamentu jednogłośnie przyjęła w środę rano wszystkie poprawki do projektu zaproponowane przez prezydenta Władimira Putina i frakcję Jednej Rosji. Dotyczyły one w szczególności wieku emerytalnego kobiet (60 lat), pewnych dopłat i ulg, które - mimo podnoszenia wieku emerytalnego - nadal mają przysługiwać kobietom i mężczyznom od 55. i 60. roku życia.

Proces podnoszenia wieku emerytalnego zacznie się w przyszłym roku. Wiek emerytalny będzie rosnąć stopniowo, aż w 2028 roku osiągnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Podniesienie wieku emerytalnego Rosjan to krok, który ekonomiści uważają za nieunikniony. Zdaniem wielu ekspertów Rosja musi w tej sprawie podążyć śladem krajów rozwiniętych, które również przeżywają proces starzenia się populacji. Jednak krytycy reformy uważają, że zmiany są wprowadzane w zbyt szybkim tempie; w krajach zachodnich zaczęto je wdrażać co najmniej kilka lat po przyjęciu odpowiednich ustaw.

Decyzja jest bardzo niepopularna w społeczeństwie. Według sondaży opinii społecznej sprzeciwia się jej od 75 do 89 proc. Rosjan. Niski wiek emerytalny jest uważany za bodajże ostatnią ze zdobyczy socjalnych, jakie pozostały z czasów ZSRR. Rosja jest krajem o zróżnicowanej, w zależności od regionu, jakości życia i w 15 regionach Federacji Rosyjskiej średnia przewidywana długość życia mężczyzn jest niższa niż 65 lat - czyli nowy wiek emerytalny.

W środę debata nad projektem i poprawkami do niego trwała niemal cztery godziny. Duma odrzuciła propozycję KPRF oraz Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR), by reformę odroczyć. Siergiej Iwanow, deputowany LDPR, partii o hasłach populistyczno-nacjonalistycznych, argumentował, że w obecnym kształcie reforma emerytalna nie spełni zakładanych przez władze celów.

Putin, który publicznie poparł reformę, w orędziu pod koniec sierpnia przekonywał, że podniesienie wieku emerytalnego jest niezbędne do utrzymania i podnoszenia w przyszłości wysokości emerytur. Mówił też, że na taki krok - którego jeszcze w zeszłej dekadzie obiecywał nie podejmować - pozwala wydłużenie średniej długości życia w Rosji.

Obecnie w Rosji mężczyźni średnio żyją po przejściu na emeryturę (w wieku 60 lat) ponad 16 lat, a kobiety (dla których wiek emerytalny to 55 lat) - prawie 26 lat. Sytuacja różni się w zależności od regionu. Na Kaukazie Północnym czy w Moskwie oczekiwana średnia długość życia po przejściu na emeryturę to 27-30 lat dla kobiet i 20-23 dla mężczyzn. W regionach takich jak Czukocki Okręg Autonomiczny czy Republika Tuwy wskaźniki te wynoszą: około 21 lat dla kobiet i około 13 lat dla mężczyzn.

Ministerstwo gospodarki Rosji szacuje, że w 2019 roku gospodarka zyska o 300 tys. więcej zatrudnionych, niż byłoby to bez podnoszenia wieku emerytalnego. Obecnie wśród osób w wieku 63 lat pracuje średnio około 28 procent. Emeryci w Rosji to ogółem 46 mln osób; 25,5 proc. populacji to osoby w wieku powyżej obecnych progów emerytalnych.

O zamiarze podniesienia wieku emerytalnego rząd Rosji poinformował w czerwcu. Nie zdecydował się przy tym na zmiany wieku emerytalnego wojskowych i funkcjonariuszy resortów. Obecnie mają oni prawo do przejścia na emeryturę po 20 latach służby.

