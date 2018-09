Wiadomo dlaczego KE upomniała prezesa Ryanair

Niemiecki związek zawodowy pilotów i personelu pokładowego Verdi zapowiedział na piątek protesty w Berlinie i Frankfurcie. Ich powodem są niekorzystne według związku warunki pracy, w tym niskie płace, w liniach lotniczych Ryanair.

Verdi reprezentuje około tysiąca pracowników Ryanaira w Niemczech. Trwają dyskusje w sprawie możliwych odejść z pracy - podał związek. Decyzja w tej sprawie ma być ogłoszona w czwartek wieczór.

Pracownicy Ryanaira kilkukrotnie strajkowali w lecie, upominając się o swoje prawa. Kolejny strajk zaplanowany jest na piątek, kiedy spodziewane jest odwołanie 150 lotów w Europie. Irlandzki przewoźnik wyjaśnia, że większość pracowników będzie pracować normalnie, co pozwoli zapewnić ponad 92 proc. z 2 400 lotów zaplanowanych tego dnia.

Wezwanie do strajku dotyczy personelu z Hiszpanii, Belgii, Holandii, Portugalii i Włoch. W Niemczech strajk pilotów i personelu pokładowego odbył się już 12 września, kiedy odwołano 150 lotów. Ale związek Verdi ma do czwartku wieczorem ogłosić, czy przystąpi do piątkowej akcji.

Związki wzywają przedsiębiorstwo, by stosowało krajowe prawo pracy (odpowiednie do miejsca zatrudnienia), a nie irlandzkie, które jest mniej korzystne dla członków załóg samolotowych.

SzSz (PAP)