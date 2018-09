ITD dostanie 62 mln zł na sprzęt

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podpisał w Łodzi umowę na dofinansowanie kwotą 62 mln zł wyposażenia Inspekcji Transportu Drogowego. Ten projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach - podkreślił szef resortu.

Podnoszenie bezpieczeństwa na drogach to dla nas działanie absolutnie priorytetowe. Widzimy efekty tych działań, bo ilość śmiertelnych wypadków w Polsce sukcesywnie spada. Powoli, powoli zbliżamy się do średniej unijnej. Dzieje się to nie tylko dzięki poprawie infrastruktury drogowej, ale także dzięki temu, że nasze służby i instytucje, takie jak Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) są coraz bardziej sprawne - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Szef MIiR podpisał uroczyście umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych i GITD na dofinansowanie kwotą 62 mln zł (w tym 52,7 mln zł z funduszy unijnych) na wyposażenie Inspekcji Transportu Drogowego (ITD).

To kolejne wsparcie, które realizujemy ze środków krajowych i unijnych, wzmacniające nasze służby. Skorzystają na tym wszyscy użytkownicy dróg, bo te inspekcje będą obecne w całym kraju. Cieszymy się, że dzięki temu projektowi będzie bezpiecznej na naszych drogach - dodał minister.

Jak poinformował zastępca GITD Łukasz Bryła, pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup 16 mobilnych jednostek diagnostycznych oraz pojazdów do ich przewożenia. To w pełni automatyczne urządzenia służące do kompleksowej kontroli stanu technicznego kontrolowanych samochodów. Poza tym ITD wzbogaci się o 64 furgony wraz z wyposażeniem (m.in. w wagi) oraz 64 zestawy kontrolne do wykrywania przypadków fałszowania tachografów monitorujących czas pracy kierowców ciężarówek.

Od 16 lat bardzo skutecznie minimalizujemy wszystkie patologie i nieprawidłowości dot. wykonywania transportu drogowego w kraju. W tej walce o bezpieczeństwo, konkurencyjność i jakość polskiego transportu potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, dlatego zakupy realizowane w ramach tego projektu są bardzo istotne - zaznaczył Bryła.

SzSz(PAP)