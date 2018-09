Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i szef Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peter Maurer podpisali w środę w Nowym Jorku memorandum o współpracy, które przewiduje m.in. zwiększenie pomocy finansowej Polski dla tej organizacji.

Po uroczystości mającej miejsce w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ doszło do rozmowy między sygnatariuszami dokumentu. Jak wyjaśnił szef MSZ, spotkanie dotyczyło ustalenia ram współpracy.

Czaputowicz sprecyzował, że chodzi o pomoc rządu polskiego w pracach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (MKCK) zwłaszcza w dziedzinie ochrony ludności w konfliktach zbrojnych, popularyzowania prawa humanitarnego, jak też praw człowieka, co jest jednym z priorytetów polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Polska zobowiązała się do wparcia finansowego MKCK.

Jego zdaniem przeszkodą w silniejszym zaangażowaniu w Syrii jest fakt, że niektóre państwa zgłaszają zastrzeżenia. W ich opinii mogłoby to uwiarygadniać reżim syryjski.

Jak dodał szef resortu, rozmowa z Maurerem dotyczyła także członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa w kontekście planowanej przez MKCK w grudniu przyszłego roku konwencji poświęconej problematyce praw człowieka, prawa humanitarnego.

W sierpniu 2019 roku Polska ponownie obejmie prezydencje w RB ONZ. Według Czaputowicza w celu zorganizowania wydarzeń związanych z prawami człowieka, prawem humanitarnym, a także zagrożeniem ludzi narażonych na skutki konfliktów zbrojnych zintensyfikowane zostanie współdziałanie z innymi krajami oraz z MKCK.

Minister zapowiedział, że aby ciągle być aktywnym na polu praw człowieka, prawa humanitarnego, kiedy skończy się polskie członkostwo w RB, kraj będzie się starał wejść do Rady Praw Człowieka ONZ. Przy udziale Genewy planowane są działania służące podtrzymaniu tej problematyki oraz promocji prawa humanitarnego. W przyszłym roku Polska zamierza też zorganizować targi pomocy humanitarnej.

Chodzi nam o to, by polskie firmy mogły uczestniczyć w dostawach materiałów medycznych i innych środków niezbędnych dla pomocy humanitarnej dla wsparcia innych państw. Mamy zainteresowanych tym producentów. MKCK wyraził zainteresowanie targami.() Miałoby to też pewien wymiar ekonomiczny i gospodarczy - zauważył szef polskiego MSZ.