Minister rolnictwa za utrzymaniem hodowli zwierząt futerkowych

Hodowla zwierząt futerkowych jest utrzymana, nie widzę jakiś szczególnych powodów żeby to zmieniać - mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zapowiada zgłoszenie projektu ustawy, który ma zaostrzyć rygory hodowania tych zwierząt, także ze względu na ich dobrostan.

Szef resortu rolnictwa w czwartek w radiu ZET był pytany o ewentualne wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych. W środę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił, że myśli iż taki zakaz będzie przyjęty przez Sejm.

Jestem za tym, by ten przemysł został w Polsce zlikwidowany - mówił wicemarszałek.

Chodzi o projekt nowelizacji przepisów, który w listopadzie ub.r. złożyli posłowie PiS. Zakłada on m.in. zakaz hodowli i chowu zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, obowiązek oznaczania zwierząt, zakaz trzymania psów na uwięzi w sposób stały oraz kary za znęcanie się nad zwierzętami. Niedługo potem podobny w treści projekt wnieśli do Sejmu posłowie PO i Nowoczesnej.

Ardanowski przyznał, że tak w społeczeństwie jak i w jego partii, czyli PiS, jest spór o to, czy utrzymywać w naszym kraju hodowlę zwierząt futerkowych. Dodał jednocześnie, że nigdy nie ukrywał, że jest zwolennikiem utrzymania takiej produkcji.

W tej chwili jest możliwość hodowania zwierząt futerkowych. Ja przygotowałem i zgłoszę na następnym posiedzeniu Sejmu radykalne zaostrzenie warunków utrzymania zwierząt. To jest to, co jest niezbędne - poinformował.