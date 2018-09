Polska odporna na globalne tarcia handlowe

Polska jest bardziej odporna na skutki globalnych napięć handlowych niż pozostałe państwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział główny analityk agencji ratingowej Moody’s na Polskę Heiko Peters.

Polska jest relatywnie odporna na globalne tarcia handlowe. Jeżeli USA nałożyłyby cła na europejskie samochody, miałoby to relatywnie niewielki wpływ na Polskę w porównaniu z innymi państwami EŚW. W scenariuszu szerszej eskalacji napięć handlowych, Polska również byłaby w relatywnie lepszej sytuacji w porównaniu z EŚW - powiedział.

Jego zdaniem zagrożenia dla niezależności polskiego systemu sądownictwa obecnie nie wpływają na napływ inwestycji zagranicznych ani na kondycję polskiej gospodarki.

Widzimy zagrożenia dla niezależności polskiego systemu sądownictwa, ale patrząc na dane o napływie inwestycji zagranicznych czy na gospodarkę, nie widzimy większych negatywnych efektów. To kwestia bardziej średnioterminowa - ocenił.

Analityk wskazał również, że spadek Polski w klasyfikacji WGI Banku Światowego jest zbieżny z obecną oceną instytucjonalną Polski.

Bank Światowy opublikował w ubiegły piątek wskaźniki Worldwide Governance Indicators za 2017 r., które odgrywają istotną rolę w metodologiach ratingowych agencji Moody’s i Fitch. Ocena Polski spadła w pięciu na sześć kategorii, a w jednej (stabilność polityczna) wzrosła.

W kwestii procedury naruszenia, Trybunał Sprawiedliwości UE został poproszony o rozpatrzenie sprawy w trybie pilnym. Ostatecznie Trybunał może nałożyć grzywnę, co miało miejsce w kilku przypadkach w przeszłości. Spodziewamy się, że Polska będzie stosowała się do wyroków Trybunału - powiedział Peters.

Nałożenie na Polskę sankcji UE wciąż jest możliwym negatywnym scenariuszem, ale procedura art. 7 UE jest skomplikowana, z uwagi na wymóg jednomyślności. W przypadku sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, sytuacja stałaby się wymagająca, jeżeli Polska nie zastosowałaby się do wyroków. Jednym ze scenariuszy mogłoby być nałożenie na Polskę sankcji przy niestosowaniu się do wyroków TSUE, jednak nie jest to nasz scenariusz bazowy - dodał.