Minister nie wstrzyma budowy zamku w Stobnicy

Decyzje o kontynuacji budowy w Puszczy Noteckiej i sposobie jej rozliczenia leżą tylko i wyłącznie w gestii nadzoru budowlanego – mówi Henryk Kowalczyk, minister środowiska w programie „Money. To się liczy”. Minister przyznał, że resort nie wstrzyma budowy zamku, bo nie są to jego kompetencje.

Nadzór budowlany może wydać nakaz rozbiórki. Jeśli tak się stanie, inwestorzy muszą się liczyć ze stratą, a ministerstwo z pozwami sądowymi.

Poczekajmy na decyzję nadzoru środowiska, ale jeśli będzie dowód na to, że inwestor wprowadził w błąd administrację publiczną, nie będzie podstaw do żadnych roszczeń – mówi minister środowiska.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk pod koniec sierpnia przedstawił wyniki kontroli budowy zamku w Stobnicy.

Po kontroli uznaliśmy, że decyzja środowiskowa pod tę inwestycję była oparta nieprawdziwych danych podanych przez inwestora. Stąd decyzja o przeprowadzenia powtórnego postępowania środowiskowego. Jednocześnie ze względu na nieprawdziwe dane inwestor musi odpowiedzieć. Dlatego sprawę skierowaliśmy do prokuratury, bo nasza rola na stwierdzeniu uchybień się kończy, a inne organy państwa są od tego, by wyciągać w związku z tym konsekwencje – mówi Kowalczyk.

Sprawą budowy na terenie chronionym zajmuje się wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Początkowo na terenie o powierzchni 1,7 ha miał stanąć hotel. Inwestorzy zmienili jednak plany i zamek miał stać się budynkiem mieszkalnym. Minister Kowalczyk wskazał, że inwestycja w Stobnicy zajmuje powierzchnię znacznie większą niż 2 hektary.

Oznacza to, że powinna być traktowana jako inwestycja mogąca znacząco wpływać na środowisko. To z kolei oznacza, że konieczne jest uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej, o którą trudniej niż w przypadku uproszczonej procedury dotyczącej mniejszych inwestycji.

Obiekt w Puszczy Noteckiej to 14-piętrowa budowla z prawie 50 mieszkaniami i kilkudziesięciometrową wieżą. Jest to inwestycja poznańskiej spółki D.J.T. Stan zaawansowania budowy to ok. 90 proc.

źródło: money.pl