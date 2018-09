Wydatki konsumentów będą rosły średnio o 3 procent

Nowe technologie, potrzeby konsumentów i lokalizacja to trzy obszary rozwoju handlu w Polsce, na które wskazuje raport CBRE „Zakupy przyszłości. Retail 2030”. Wydatki konsumentów systematycznie rosną - w najbliższych pięciu latach przewidywany jest wzrost przeciętnie o 3 proc. rok do roku.

W ciągu kolejnych 12 lat rynek powinien rozwijać się w tym samym lub jeszcze szybszym tempie, a sprzedaż detaliczna stanie się bardziej interaktywna, zarówno w trybie offline, jak i online.

Wydatki konsumentów systematycznie rosną - w najbliższych pięciu latach przewidywany jest wzrost przeciętnie o 3 proc. rok do roku. Galerie handlowe na całym świecie przekształcają się w centra stylu życia przeznaczone nie tylko dla kupujących, ale też dla miejscowych pracowników, okolicznych mieszkańców i turystów. Polski rynek będzie musiał szybko przystosowywać się do zachodzących zmian, aby utrzymać swoją pozycję i odróżnić się od konkurencji. W naszym kraju szybsze zmiany wymusza częściowy zakaz handlu w niedziele - klienci jeszcze bardziej cenią sobie miejsca, w których mogą załatwić kilka spraw na raz - powiedziała szefowa Sektora Handlowego CBRE Magdalena Frątczak, cytowana w komunikacie.

Kluczem jest rozwój wielofunkcyjności przestrzeni handlowych. Centra handlowe powinny postawić na zagospodarowanie obiektu, które pozwoli im na organizowanie wydarzeń kulturalnych, muzycznych i sportowych. Coraz częściej powstają w nich także centra medyczne, kluby fitness czy strefy relaksu, podano również.

Zaciera się granica między zakupami a pozostałymi sposobami spędzania czasu w centrach handlowych. Warto zatroszczyć się, by każdy etap pobytu w galerii dostarczał klientowi jak najlepszych wrażeń, nie zapominając przy tym o praktycznych aspektach, takich jak lokalizacja blisko domu czy pracy, troska o komfort i środowisko - np. możliwość naładowania samochodu elektrycznego czy dostęp do strefy wellness. Centra handlowe zaczną pełnić rolę showroomów - wizytówek, skoncentrowanych na jak najlepszych wrażeniach klienta, który przyjdzie obejrzeć produkt, a kupi go online - stwierdziła dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku CBRE Agata Czarnecka.

Dzięki innowacjom sieci sklepów tradycyjnych będą mogły wzmocnić swoją pozycję wobec konkurencji z sektora e-commerce i m-commerce, która stale zwiększa swój udział w rynku. Innowacje mogą przybierać różne formy - może być to np. korzystanie z nowych technologii do oglądania i kupowania produktów czy wprowadzanie drukarek 3D, które zapewnią ciągłą dostępność produktów w każdym rozmiarze, podano także.

Interaktywne ekrany z ofertą sklepu, zakupy na tabletach czy wirtualne przymierzalnie to elementy, które będą wprowadzać firmy, by przyciągnąć klienta. Przyszłość ma także internet rzeczy, wykorzystywany do informowania, kiedy dany produkt się zużyje, czy planowania zakupów. Aż 85 proc. procesu obsługi klienta może stanowić sztuczna inteligencja - dodała Frątczak.

Od „chodzenia na zakupy” do „spędzania wolnego czasu” - to największa zmiana, jaka nastąpiła w podejściu klientów centrów handlowych i - jak wskazuje raport CBRE „Retail 2030” - będzie przybierać na sile. Konsumenci coraz częściej będą poszukiwać towarów wyjątkowych, przygotowanych specjalnie dla nich. To oznacza jeszcze większe zainteresowanie produktami regionalnymi, robionymi ręcznie, koncentrację na wyróżnikach danej marki, a także wzrost znaczenia budowania dobrych skojarzeń i emocji. Pierwsze centra handlowe już wprowadzają możliwość skorzystania z personalnego sprzedawcy czy stylisty, który będzie w stanie doradzić i dostarczyć produkty spełniające unikalne potrzeby każdego z konsumentów, podano również.

Prognoza rynku sprzedaży internetowej w Polsce pozostaje bardzo optymistyczna - do 2020 roku populacja online wzrośnie o 11,5%, podczas gdy dynamika sprzedaży detalicznej wyniesie nawet +28%. Perspektywy dla rozwoju e-commerce w Polsce są o wiele lepsze niż dla Niemiec, Wielkiej Brytanii czy USA, podsumowano.

