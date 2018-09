Hutnicy chcą kupować prąd za granicą

Firmy zrzeszone w Hutniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej (HIPH) podejmują starania w kierunku umożliwienia zakupu przez nie energii elektrycznej za granicą, poinformował prezes Izby Stefan Dzienniak.

Hutnictwo, przerażone perspektywą bardzo wysokich kosztów energii elektrycznej podejmie starania importu energii spoza granic, zwłaszcza, że około 90 proc. polskiego hutnictwa należy do międzynarodowych grup hutniczych - powiedział Dzienniak podczas panelu na Kongresie Nowego Przemysłu w Katowicach.

Jego zdaniem, gdyby zostało to umożliwione, byłoby także pomocne dla polskiej energetyki, która miałaby szansę „zweryfikować się, co do kosztów” w porównaniu z firmami zagranicznymi.

Podkreślił, że energia elektryczna ma wysoki udział w kosztach sektora. Na przykład w stalowniach stanowi 40 proc. kosztów, podczas gdy praca stanowi 7 proc.

W rozmowie z dziennikarzami prezes wskazał, że członkowie Izby nie wykluczają żadnego kierunku importu.

Musimy najpierw pokonać bariery w Polsce. Żaden odbiorca nie zaimportował jeszcze ani jednej megawatogodziny. Nie ma zdolności przesyłowych przez granicę. Na razie spotykamy się z oporem” - powiedział.

Wskazał, że rozmowy w tej sprawie HIPH prowadzi „na poziomie ministerstw”.

Jego zdaniem, zwiększenie mocy importowych wpłynęłoby też pozytywnie na bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego.

(ISBnews)SzSz