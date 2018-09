Są pierwsi beneficjenci cała Polska strefą inwestycyjną

Decyzje o wsparciu inwestycji otrzymali w czwartek warmińsko-mazurscy przedsiębiorcy z branży meblarskiej i przetwórstwa drewna. To pierwsze w regionie firmy, które uzyskały ulgi podatkowe wynikające z nowych przepisów zakładających, iż cała Polska jest strefą inwestycyjną.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Smoliński poinformował podczas uroczystości wręczenie decyzji, że trzy przedsiębiorstwa zobowiązały się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości co najmniej 50 mln zł oraz zatrudnienia w sumie minimum 75 nowych pracowników.

Dzisiejsza uroczystość to wydarzenie historyczne. To pierwsze decyzje o wsparciu, wydane w Polskiej Strefie Inwestycji na naszym terenie, w oparciu o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ustawę o zasadach wspierania nowych inwestycji - ocenił Smoliński.

Jak dodał, na starych zasadach obecny zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał w ciągu 2,5 roku decyzje dla firm, które dotyczyły nakładów inwestycyjnych sięgających 2 mld 46 mln zł.

Przedsiębiorcy to sól tej ziemi. W większości są to firmy rodzinne. Dzięki nowej ustawie zyskują czas, ponieważ nie ma już czasochłonnego wprowadzania gruntów do strefy. Poprzednio proces trwał dwa lata albo dłużej - dodał.

Firmy, które otrzymały decyzję o wsparciu, reprezentują jedną z kluczowych branż dla Warmii i Mazur - tzw. inteligentną specjalizację, jaką jest przetwórstwo drewna i meblarstwo.

W liście do przedsiębiorców wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński napisał, że „wręczenie dzisiejszych decyzji jest dowodem tworzenia skutecznych i pomocnych rozwiązań tak bardzo potrzebnych inwestorom”.

Jestem przekonany, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji i zmiany z niej wynikające przyczynią się do rozwoju przedsięwzięć i gospodarki krajowej i będą zachętą dla polskich firm, szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw - podkreślił.

Firma Classic Sofa wybuduje halę produkcyjną oraz wyposaży ją w maszyny i urządzenia. W miejscowości Cibórz koło Lidzbarka produkowane będą meble tapicerowane oraz skrzyniowe. Firma chce zainwestować co najmniej 18 mln zł i utworzyć minimum 70 miejsc pracy.

Przedsiębiorstwo Radex Poland w Iławie zbuduje hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym. Rodzinna firma produkuje drzwi drewniane, ościeżnice i schody strychowe; zainwestuje co najmniej 16 mln zł i utworzy minimum trzy miejsca pracy.

Firma Ajram z Pasłęka rozbuduje fabrykę i wyposaży ją w maszyny. Przedsiębiorstwo, które produkuje meble z drewna litego, w szczególności krzesła i stoły, zainwestuje 16 mln zł; mają powstać minimum dwa miejsca pracy.

Ustawa, która weszła w życie pod koniec czerwca o wspieraniu nowych inwestycji zakłada, że cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną (SSE). Nowe przepisy dają możliwość włączania do strefy inwestycji na gruntach prywatnych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Z zachęt mogą korzystać nie tylko duże, ale przede wszystkim mikro, małe i średnie firmy.

Ustawa przewiduje, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie, przy czym preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Premiowani będą inwestorzy współpracujący z naszymi uczelniami, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów).

Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych ma się skrócić czas wydawania decyzji o wsparciu (dotychczas wynosił on od pół roku do dwóch lat), a mikro, małe i średnie firmy nie będą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, ale tam gdzie im wygodniej.

SzSz (PAP)