To dobry czas dla Alior Banku

Specjaliści z branży wyróżniają Alior Bank za doskonałą jakość obsługi i atrakcyjną ofertę dla klientów. Należący do Grupy PZU bank otrzymał wysoką notę w rankingu „Instytucja Roku”, został ogłoszony „Liderem Informatyki 2018” i uznany za „Najbardziej przyjazny bank dla firmy”.

Alior Bank jest bezkonkurencyjny w obszarze bankowości dla mikro i małych firm. Eksperci, są przede wszystkim pod wrażeniem życzliwości, zainteresowania klientem w oddziałach i jego partnerskiego traktowania. Duże znaczenie ma też oferta, jaką dla przedsiębiorców ma Alior. A jako innowacyjny bank posiada szereg ciekawych rozwiązań dla firm. Wśród nich wymienić można m.in. Rachunek Partner z terminalem płatniczym i gwarancją ceny paliwa (3,90 zł/litr), księgowość online z generatorem plików JPK, pakiet kredytowy dla mikrofirm z finansowaniem do 600 tys. zł. Z iKontem Biznes bank premiuje także za aktywne korzystanie z konta firmowego. Ponadto, Alior Bank udostępnia portal Zafirmowani.pl, w którym klienci firmowi mogą skorzystać z szeregu cennych porad na temat prowadzenia biznesu.

Klienci indywidualni też mogą korzystać z bogatej oferty, która jest elastyczna, bo stworzona według ich potrzeb – wybrane produkty można dosłownie personalizować. Takie jest m.in. Konto Jakże Osobiste, w którym klient sam zarządza dodatkowymi korzyściami i dobiera je indywidualnie czy Pożyczka na Piątkę, w której sam może także ustalić kwotę i wygodny dla siebie okres spłaty. W odpowiedzi na potrzeby klientów powstało także Konto Mocno Oszczędnościowe, w którym ze zgromadzonych środków można swobodnie korzystać, a także wykonywać bezpłatne przelewy online na konto osobiste.

Wyróżnienia, które zdobywamy potwierdzają, że klient jest w centrum naszych działań - realizując usługi najwyższej jakości skupiamy się na realizacji jego potrzeb. Z satysfakcją patrzymy na to, że doskonale radzimy sobie na wielu polach - jesteśmy „bankiem przedsiębiorczości”, ale także instytucją dopasowaną do „Kowalskiego”. W tym drugim obszarze, bankowości detalicznej, mamy apetyt by sięgnąć po jeszcze więcej – powiedziała Katarzyna Sułkowska, prezes Alior Banku.