Bank Pocztowy z siedmioma zerami

Prawie 6-krotny wzrost zysku netto Banku Pocztowego oraz rentowność mierzona wskaźnikiem zwrotu na kapitale pokazują znaczącą poprawę sytuacji – mówił Sławomir Zawadzki, prezes banku.

Bank poinformował, że na koniec I pół. 2018 r. zysk netto wzrósł do 10,6 mln zł z 1,6 mln zł na koniec czerwca 2017 r. Wskaźnik ROE – w opisywanym okresie - wzrósł z 0,6 proc. do 3,52 proc.

Jak dodał, ten rok zostanie zamknięty zyskiem „to nie jest kwestia tego czy on będzie, tylko jakiej będzie wysokości”.

W I poł. tego roku bankowi udało się pozyskać 41,3 tys. nowych klientów, a jednocześnie liczba klientów detalicznych spadła o 113,2 tys. i na koniec roku wyniosła 996,8 tys. Jak podkreślał prezes banku, stało się tak ze względu na zamykanie nieaktywnych kont, a operacja została zamknięta w II kw. tego roku. I jak mówił szef banku był to proces w pełni zautomatyzowany.

Widzimy duży potencjał w robotyzacji i automatyzacji, co w dzisiejszych czasach jest konieczne do rozwoju banku. Właśnie w ten sposób udało się nam zamknąć „martwe konta” - powiedział Zawadzki.

Paweł Kopeć, członek zarządu Banku Pocztowego dodał, że bank korzysta z placówek Poczty Polskiej.

W sprzedaży aktywnych jest ok. 4.500 placówek pocztowych, teraz jest to 63 proc. aktywnych placówek, a na początku roku aktywnych było 50 proc. Ten potencjał pozwala nam na dostęp do klientów z małych miejscowości - powiedział Kopeć.