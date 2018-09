Na polskich uczelniach z roku na rok przybywa studentów z Ukrainy. Do przyjazdu do Polski młodych ludzi skłaniają dobre perspektywy zawodowe i koszty życia i studiów, niższe niż w innych krajach - wynika z badania Instytutu Spraw Publicznych.

Jak podaje ISP, w roku akademickim 2012/2013 na polskich uczelniach studiowało 9 747 studentów z Ukrainy, w roku akademickim 2013/2014 liczba ta wzrosła już do 15 123 osób. Według danych za rok akademicki 2016/2017, w Polsce studiowało wówczas 35 584 studentów z Ukrainy.

Z przeprowadzonego przez ISP badania ankietowego wynika, że powodami dla których młodzi ludzie z Ukrainy decydują się przyjechać do Polski, są przede wszystkim: niższe koszty życia niż w innych krajach (wskazało na nie 39 proc. respondentów), perspektywa studiowania bez opłat lub z ulgą w opłatach (29 proc.), łatwość dostania się na studia (28 proc.), perspektywa znalezienia pracy w obszarze zgodnym z wykształceniem (22 proc.) oraz jakość kształcenia na danym wydziale lub uczelni (po 22 proc.).

Jednak choć Ukraińcy coraz chętniej przyjeżdżają na naukę do Polski - ISP zwraca uwagę na to, że Polska nie wypracowała skierowanej do tej grupy jednolitej strategii do niej skierowanej. „Wprowadzane są wprawdzie różne procedury dotyczące podejmowania pracy czy uzyskania wiz, teoretycznie ułatwiające Ukraińcom start w Polsce, jednak praktyka niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia, a działania poszczególnych instytucji nie są spójne” - ocenia Instytut we wstępie do raportu.

Sami studenci - zapytani o to, co mogłoby skłonić więcej osób z Ukrainy do przyjazdu na studia do Polski - wymieniają przede wszystkim: ofertę stypendialną (74 proc.), pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (58 proc.) oraz zapewnienie porad prawnych (34 proc.) Większość badanych studentów (58 proc.) utrzymują rodzice, zaś 27 proc. z nich pokrywa koszty nauki z programów stypendialnych. Według przywoływanych przez ISP oficjalnych statystyk, w 2018 r. stypendia otrzymywało ok. 1,9 tys. ukraińskich studentów.

Młodzi ludzie, którzy wzięli udział w badaniu, nie planują raczej powrotu do ojczyzny (plany takie zadeklarowało jedynie 8 proc. respondentów). Aż 29 proc. pytanych osób po studiach planuje przeprowadzić się do innego państwa Unii Europejskiej, zaś podobny odsetek (28 proc.) chce pozostać w Polsce. Podobna jest liczba tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy wyjadą (26 proc.).

Osoby, które planują pozostać w Polsce, najczęściej jako powody tej decyzji podają: wyższe pensje (24 proc.), lepsze warunki życia (22 proc.) oraz lepsze możliwości pracy w zawodzie (17 proc.)

Badanie wśród ukraińskich studentów przeprowadzono wśród ponad 1000 osób w Internecie w dniach 28 marca - 4 maja 2018 roku. ISP informuje, że nie ma ono charakteru reprezentatywnego; respondenci nie byli dobierani celowo, ale sami decydowali o udziale w badaniu.

„Mimo to duża liczba odpowiedzi (1055) pozwala na formułowanie wniosków i naszkicowanie ogólnego obrazu ukraińskich studentów w Polsce” - podkreśla ISP.

SzSz(PAP)