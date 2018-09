Rynek zadowolony z decyzji Fed

Wczorajsza decyzja Fed okazała się być pozytywna dla całego rynku giełdowego na świecie. Pomimo tego, iż Rezerwa Federalna zdecydowała się na podwyżki stóp procentowych, indeksy ruszyły w górę. Dodatkowo brak nowych wieści dotyczących światowego konfliktu handlowego wydaje się wspierać całkiem niezłe nastroje wśród inwestorów.

Fed zdecydował się na podniesienie stóp procentowych do poziomu 2,25 proc.. Jednocześnie w oświadczeniu usuwa stwierdzenie dotyczące akomodacyjnej polityki monetarnej. Nie jest to zbyt dobry miks decyzji banku centralnego dla rynku giełdowego. Niemniej główne indeksy ruszyły mocniej w górę z chwilą publikacji decyzji. Dlaczego tak się stało? Fed poinformował niejednoznacznie w swoim oświadczeniu, że prowadzi już neutralną politykę monetarną. Jak odczytał to rynek? Inwestorzy postrzegają w tym momencie ryzyko zmiękczenia tonu ze strony Fedu, skoro obecnie prowadzi już neutralną politykę monetarną. Co więcej, bankierzy centralni z USA nie zdecydowali się mocno zmienić swojego nastawienia w stosunku do stóp procentowych. Na bieżący rok oczekiwana jest jeszcze jedna, choć niepełna podwyżka bazując na medianie oczekiwań, z kolei na przyszły rok oczekiwane są kolejne trzy ruchy. Warto jednak w tym miejscu się zatrzymać i spojrzeć nieco bardziej w przyszłość. Oczekiwania dotyczące długoterminowej stopy procentowej zostały podniesione do 3,0 proc.. Co to jednak oznacza? Według tej zasady stopy procentowe miałyby już przestać rosnąć w drugiej połowie przyszłego roku. Sam Powell podczas wystąpienia wskazał, iż ciężko stwierdzić, czy stopy procentowe będą podnoszone powyżej długoterminowej oczekiwanej stopy procentowej. Rynek uznał tę sytuację za raczej powolne wstrzymywanie się Fedu przed bardziej restrykcyjnymi działaniami. Taka interpretacja jest już jak najbardziej pozytywna dla giełd. Nie można jednak zapomnieć o czynnikach ryzyka.

Podwyżki stóp procentowych miały miejsce i obecnie jest niemal o 2 punkty procentowe większa niż historyczne minimum. Bazując na historycznej zrealizowanej zmienności, ta rośnie w okresie około 2 lat od rozpoczęcia procesu podwyżki stóp procentowych. Faktycznie, 25 miesięcy po pierwszej podwyżce Fed, na początku tego roku mieliśmy do czynienia z wyraźną korektą. Bazując na takiej statystyce, inwestorzy powinni być uważni na początku przyszłego roku, kiedy to minie nieco ponad 2 lata od drugiej podwyżki Fed w cyklu, która była początkiem regularnych podwyżek stóp procentowych. Przy tym wszystkim warto zwrócić uwagę na ogromne oczekiwania, co do wzrostu zysków wśród amerykańskich spółek. Obecnie oczekuje się niemal 25 proc. wzrostu na przestrzeni jednego roku, podczas gdy historycznie powinniśmy oczekiwać zakresu wzrostu na poziomie 4-6 proc..

Dzień na GPW był bardzo mieszany. WIG20 rozpoczął dzień wyraźnymi spadkami, cofając się poniżej 2.300 punktów. Niemniej indeks blue chipów podnosił się od godziny 10, wychodząc na niewielki wzrost późnym popołudniem. Pod sam koniec sesji indeks WIG20 rósł o 0,32 proc..