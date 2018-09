27 września to dzień uroczystych obchodów święta polskich pracowników energetyki. Wydarzenie, jakim jest Polska Energia w 100-lecie Niepodległości jest formą uczczenia pracy osób, które swoją codzienną pracą odpowiadają za szczególnie ważny obszar naszego życia, zapewniają nam bezpieczny, stały dostęp do energii elektrycznej oraz czuwają nad bezpieczeństwem dostaw i błyskawicznie reagują w przypadku sytuacji kryzysowych.

Obchody zainaugurowała uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej zebrali się przedstawiciele pracowników sektora energetyki polskiej. W tym szczególnym miejscu i czasie chcieli podziękować Bogu na sto lat polskiej niepodległości i prosić o dalszą opiekę.

Podczas homilii Kardynał wracał słowami do odległych lat zaborów, do czasów odzyskania niepodległości, wspominając wielkie postacie i wydarzenia tamtych czasów.

Chcę wam kochani powiedzieć dziś jedno: wasza praca służąca tylu dziesiątkom milionów ludzi w Polsce, wasza służba – niech zawsze będzie służbą – tak jak robili to ci, którzy ustalali Konstytucję 3 Maja, jak ci, którzy utworzyli II Rzeczpospolitą w roku 1918. Niech będzie służbą Polsce, niech będzie służbą ludziom, niech będzie dla was radością i satysfakcją – życzył obecnym na mszy św. pracownikom energetyki Kardynał.

W tej świątyni dziś za te sto lat niepodległości chcemy podziękować, ale równocześnie modlić się za was, którzy reprezentujecie ministerstwo, za którym stoi cala polska energia, całe bogactwo w ogromnej większości będące w rękach waszej odpowiedzialności. Trzeba uczyć się, aby patrzeć w przyszłość i troszczyć się o to, co zostawimy po sobie, kiedy jako pokolenie obecne przejdziemy – mówił Kardynał.

Dziękując Kardynałowi za wspólną modlitwę, minister energii Krzysztof Tchórzewski przedstawił pracowników sektora energetycznego w Polsce.

Pracownicy sektora energii to duży zespół ludzi w Polsce : górników węgla kamiennego, ropy, gazu, miedzi, tych wszystkich, co te dobra ziemi przetwarzają, energetyków, pracowników przetwarzających paliwa płynne, dostarczających gaz do firm i do domów, tych co produkują i dostarczają energię elektryczną i czuwają nad jej właściwym wykorzystaniem, dostarczających nam ciepło – wymieniał szef resortu energetyki.

Przyszliśmy tu podziękować za 100 lat niepodległości naszej ojczyzny, jednocześnie – jak Wasza Ekscelencja mówił - patrząc w przyszłość. Dlatego, że nasz sektor musi patrzeć w przyszłość dalej niż wszyscy inni. Wszystkie działania jakie prowadzimy wyprzedzają w przyszłość o lata – dodał minister.