Australia zdetronizuje Katar w produkcji LNG

Spodziewamy się, że w przyszłym roku, najdalej za dwa lata, Australia zdetronizuje Katar na pozycji największego producenta LNG na świecie. Nasi australijscy partnerzy dostrzegają atrakcyjność współpracy z Polską - ocenił prezes Polskiego LNG Paweł Jakubowski.

Jak zauważył, obecnie Australia jest drugim producentem LNG na świecie.

Spodziewamy się, że w przyszłym roku Australia przegoni lidera i zdetronizuje Katar na pozycji największego producenta LNG na świecie. W tej chwili jest tam olbrzymia ilość projektów LNG, zarówno wydobywczych jak i skraplających. Jeśli Australia nadal będzie podążać tą drogą - a nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić, zakładamy, że to właśnie w Australii będzie bił puls tego biznesu - powiedział Jakubowski.