Gdzie powstanie Fort Trump

Na obecnym etapie rozmów dot. stałej obecności wojsk USA w Polsce Amerykanie preferują ulokowanie bazy w centrum naszego kraju, my - wschodnią część kraju - powiedział prezydencki minister Błażej Spychalski.

Spychalski był w piątek gościem w porannej audycji w Radiu Warszawa.

Administracja amerykańska preferowałaby centrum kraju, z tego co mi wiadomo, my byśmy preferowali wschodnią część kraju - mówił o przyszłej lokalizacji stałych baz w Polsce Spychalski. Jak wyjaśnił, te preferencje dotyczą obecnego stanu rozmów i nie są przesądzone. Jest debata, jest rozmowa, to wszystko nabiera realnych kształtów i myślę, że w niedługim czasie pewnie będą już realne decyzje w tej sprawie - podkreślił.