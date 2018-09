Fort Trump jeszcze nie powstał, a Rosjanie już grożą

W sytuacji konfliktu Rosji z USA i NATO siły rosyjskie mogłyby przeciwko ewentualnej bazie wojskowej USA na terenie Polski użyć rakiet Iskander, pocisków manewrujących Kalibr i pocisków hiperdźwiękowych Kinżał - ocenia w piątek „Niezawisimaja Gazieta”.

Zdaniem cytowanego przez dziennik eksperta wojskowego generała Jurija Nietkaczewa, Rosja może w razie konfliktu zbrojnego z USA czy NATO „zneutralizować” bazę nazywaną umownie Fort Trump używając taktycznych pocisków balistycznych Iskander rozlokowanych na zachodzie swego terytorium, a także pocisków manewrujących Kalibr i Oniks rozmieszczonych na okrętach Floty Bałtyckiej.

„NG” dodaje, że „temat powstawania w Polsce stałej bazy wojskowej USA, która otrzymała roboczą nazwę +Fort Trump+, był aktywnie omawiany w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ”. Gazeta oceniła, że ”+Fort Trump+ wkrótce może stać się rzeczywistością”; taką możliwość - zdaniem dziennika - „pośrednio potwierdza projekt budżetu USA na 2019 rok”.

Powołując się na te dane „NG” podkreśla, że środki te przeznaczone zostaną na modernizację infrastruktury wojskowo-technicznej w Polsce.

W ten sposób, jeśli zapadnie decyzja o wprowadzeniu do tego kraju dywizji pancernej USA, to są już pieniądze na budowę dróg i dojazdów do miejsc jej rozlokowania. Jest to niezłe wsparcie dla 2 miliardów dolarów, które Polska przeznacza na budowę infrastruktury bazy - pisze „Niezawisimaja Gazieta”.