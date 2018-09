Komornik przyjdzie z kamerą

W 2017 r. do sądów rejonowych wpłynęło ponad 63 tys. skarg na czynności komorników. Większość nie uwzględniono z powodu braków formalnych. Wkrótce nie tylko ich składanie, ale i udowodnienie ewentualnych naruszeń będzie prostsze - czytamy w portalu money.pl

Trwają prace nad określeniem zasad nagrywania czynności komorniczych. Rejestrowanie przebiegu egzekucji ma chronić obie strony. Jeśli dojdzie do naruszeń ze strony komornika, dłużnik łatwiej je udowodni. Jeśli aktu agresji dopuści się dłużnik, to komornik będzie miał trwały tego dowód. O pracach nad aktami wykonawczymi do ustawy o komornikach informuje „Rzeczpospolita”.

Komornicy będą musieli nabyć urządzenia rejestrujące obraz z własnych środków, a zainteresowany będzie mógł zapoznać się z nagraniem wyłącznie w kancelarii. Nagrywanie czynności nie będzie zwalniało komorników z konieczności sporządzenia pisemnego protokołu.

Aktualnie w Polsce działa 1717 komorników.

Określenie zasad rejestracji czynności to nie jedyna nowość, jaka wkrótce pojawi się w przepisach regulujących egzekucję. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wyjść naprzeciw potrzebom dłużników, którzy mają zastrzeżenia do działań komorników. W 2017 r. do sądów rejonowych wpłynęły 63 053 skargi, ale aż 80 proc. pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu uchybień formalnych.

Ma to zmienić jednolity formularz, który będzie udostępniany nieodpłatnie w kancelariach komorniczych i budynkach sądów. Ze strony Ministerstwa będzie można pobrać wersję elektroniczną.

Skarżący będzie mógł domagać się uchylenia lub zmiany zaskarżonej czynności.

Można się spodziewać, że po wejściu w życie przepisów wykonawczych i ujednoliconego formularza wzrośnie liczba skarg na przeprowadzone czynności. Na komorników zostanie nałożony obowiązek pouczenia dłużnika o możliwości jej złożenia – co więcej, komornicy będą wręczali dłużnikowi urzędowy formularz.

źródło: money.pl