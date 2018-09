Pieniądze płyną do rolników

Pomoc suszowa trwa. Zostało do tej pory wypłacone 30 mln zł, a każdego kolejnego dnia będzie przelewanych kolejnych 15 mln zł - powiedział w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski w województwie kujawsko-pomorskim.

W Zbrachlinie w powiecie aleksandrowskim w województwie kujawsko-pomorskim szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi spotkał się z mieszkańcami w ramach akcji „Polska Jest Jedna”.

Pomoc suszowa trwa. Na koniec wczorajszego dnia zostało złożonych 82 tys. 400 wniosków na kwotę ok. 0,5 mld zł. ARiMR sprawnie realizuje te wnioski i przekazuje środki. Jest kilka dni opóźnienia, bo przelewy odbywają się z jednego miejsca w agencji, a nie z biur powiatowych. Zostało do tej pory wypłacone ok. 30 mln zł - mówił Ardanowski.

Dodał, że z każdym kolejnym dniem kilkanaście kolejnych mln zł dociera do rolników. Przypomniał, że wydłużył termin składania wniosków do 31 października, żeby rolnicy mogli dostarczyć dokumenty w każdej sytuacji.

Ocenił, że warto to przypominać szczególnie tym, którzy teraz opowiadają nieprawdę i odwracają kota ogonem. Dodał, że łąki i pastwiska nie liczą się do 50 procent areału gospodarstwa, które musi być ubezpieczone.

One nie są brane pod uwagę. To, że nie są ubezpieczone, to nic nie znaczy na dobrą sprawę, gdyż nie są wliczane do minimalnego wymogu ubezpieczenia 50 proc. upraw. Pozostałe grunty mają być w 50 procentach ubezpieczone - wyjaśnił Ardanowski.