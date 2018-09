Nowe dane: Dług publiczny blisko 100 proc. PKB

Zadłużenie hiszpańskiej administracji publicznej na koniec czerwca tego roku wyniosło 1,16 bln euro, co stanowi nowy rekord. Wzrosło ono o 3,149 mld euro w porównaniu z pierwszym kwartałem roku i osiągnęło poziom 98,1 proc. PKB.

Większość zadłużenia przypada na centralną administrację państwową: jej dług, jak podaje hiszpańska agencja prasowa EFE, osiągnął „historyczne maksimum”: 1,032 bln euro, tj. 87,1 proc PKB.

Według przewidywań Hiszpańskiego Krajowego Instytutu Statystyki (INE) przyrost PKB w Hiszpanii wyniesie w tym roku 2,5 proc.

Wielu hiszpańskich ekonomistów przewiduje nowy okres pewnego spowolnienia gospodarczego w kraju.

Banco de Espana, Bank Hiszpanii, w ogłoszonym w tych dniach raporcie prognozuje, że podobnie jak to się działo przez kilka kolejnych lat od początku kryzysu gospodarczego 2008 roku, hiszpańskie społeczeństwo będzie wykazywać w najbliższych latach wzmożoną tendencję do oszczędzania. Bank przypomina, że w latach 2007-2009 oszczędności Hiszpanów wzrosły o 7,5 proc., a w miarę polepszania się koniunktury, od 2010 roku zaczęły one spadać i od 2014 r. następował wzrost konsumpcji.

PAP, MS