Dieslem w Lombardii nie pojedziesz

W 214 miastach i miasteczkach w Lombardii wchodzi w życie zakaz ruchu samochodów z silnikami napędzanymi paliwem diesel Euro 3 przez 12 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Dotyczy on kilkuset tysięcy aut; nie obejmuje pojazdów, którymi podróżują 3 osoby.

To radykalne ograniczenie ruchu aut ze starszymi modelami silników, które będzie obowiązywać od 1 października, jest krokiem wprowadzonym przez lokalne władze w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza w rejonie Włoch, gdzie z roku na rok sytuacja pogarsza się i coraz częściej przekraczane są dopuszczalne normy.

Zgodnie z rozporządzeniem takimi samochodami nie można będzie jeździć w dni powszednie od godziny 7.30 do 19.30 . To zaś oznacza, że w garażach i na parkingach pozostanie 420 tysięcy aut osobowych, z czego ponad 32 tysiące w stolicy regionu - Mediolanie, a także 160 tysięcy furgonów.

Nowa decyzja zablokuje, jak zauważa lokalna prasa, znacznie więcej samochodów niż poprzednie rozporządzenia wydane przez władze regionalne w minionych latach w 570 gminach, a dotyczące jeszcze starszych aut.

Z obecnego surowego zakazu wyłączone są samochody osobowe i dostawcze ,którymi będą jechać co najmniej trzy osoby. Ma to zachęcić do wspólnego korzystania z nich przez większą liczbę pasażerów.

Przedstawiciel władz Lombardii ds. ruchu ulicznego Raffaele Cattaneo wyjaśnił, że nigdy nie rozważano wprowadzenia całkowitej blokady.

Należy natomiast połączyć wymóg ochrony zdrowia i środowiska z prawem do poruszania się - dodał.

Z zakazu ruchu zwolniono także posiadaczy aut, którzy są lekarzami, weterynarzami, dawcami krwi, pacjentami wymagającymi terapii czy też pracują w hurtowniach.

Od stycznia stosowane będą kary za złamanie nowych przepisów w wysokości od 80 do 150 euro.

W październiku przyszłego roku zakaz zostanie rozszerzony w gminach Lombardii na diesle napędzane paliwem Euro 4.

Na podst. PAP