Firmy muszą przeznaczyć więcej na badania i rozwój

Nasze firmy muszą więcej przeznaczyć na badania i rozwój, na innowacje. Trzeba je przekonać, że są to inwestycje, a nie koszty - mówił w sobotę w Arłamowie (Podkarpackie) minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister uczestniczył w panelu poświęconemu wyzwaniom gospodarczym dla Polski i Podkarpacia.

Zdaniem Kwiecińskiego najważniejszą rzeczą związaną z innowacjami są kadry.

Drugą ważną rzeczą w budowaniu innowacji jest, według ministra, „przestawienie gospodarki na tory innowacji”.

W ocenie ministra nakłady na innowacje w Polsce rosną, bo rząd zwrócił uwagę na problem małych środków przeznaczanych na ten cel.

Przypomniał, że zmienia się również otoczenie prawne dla firm, które przeznaczają pieniądze na badania i rozwój.

Kwieciński przyznał, że większe pieniądze na innowacje wiążą się dla przedsiębiorców z większym ryzykiem.

Do zmniejszenia tego ryzyka potrzebne jest odpowiednie otoczenie prawne i my to już robimy. Drugim czynnikiem zmniejszającym ryzyko są odpowiednie, specjalne, dedykowane programy finansowe. I my takie programy też mamy, wykorzystujemy do tego wsparcia również fundusze europejskie, żeby pokazać, że opłaca się inwestować w innowacje, w badania i rozwój - mówił minister.