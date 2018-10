Podwodny "szpieg" dla wojska

Zespół chemików z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tworzy napęd dla sztucznej ryby - „śledzia”, która ma wykrywać aktywność obcych obiektów marynarki wojennej. Dzięki wykorzystaniu inteligentnego materiału robot w wodzie ma być niemożliwy do wykrycia.

Zlecenie chemicy z UMK otrzymali z Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni.

Jak przypomniał kierownik zespołu fizykochemii polimerów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Jacek Nowaczyk, jego zespół pracuje nad „śledziem” czyli sztuczną rybą, przeznaczoną do wykrywania aktywności podwodnych obiektów wojskowych.

To, z czym jest problem, to napęd takiej ryby - powiedział.

Problem ten mają rozwiązać toruńscy specjaliści. Ich celem jest stworzenie napędu, który będzie „niewidzialny” dla znanych obecnie urządzeń wykrywających w wodzie urządzenia elektroniczne.

Przypomniał, że Wydział Chemii UMK ma już doświadczenie w zakresie prac z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, m.in. polimerów.

Naukowiec przyznaje, że dokładne mechaniczne zaprojektowanie tego napędu jest bardzo skomplikowane.

Dr Marta Ziegler-Borowska z Katedry Chemii i Fotochemii Polimerów UMK dodała, że wykorzystany materiał ma być „inteligentny”.

On ma się odkształcać pod wpływem jakiegoś impulsu. Zakładamy, że będzie to impuls elektryczny bądź magnetyczny - stąd magnetyczne nanocząstki zastosowane w materiałach. Odkształcanie nie może być jednorazowe. Co z tego, że ta płetwa się raz odkształci i wróci do swojego pierwotnego stanu? Ta ryba ma pływać - mówi dr Ziegler-Borowska.