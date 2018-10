Od dziś bez dowodu rejestracyjnego i polisy

Od dziś kierowcy mogą zostawić w domu dowód rejestracyjny oraz polisę OC - poinformowało ministerstwo cyfryzacji. Jak przekonuje KGP kontrole nie będą się znacznie różniły od tych, które były prowadzone do tej pory. W dalszym ciągu trzeba mieć przy sobie prawo jazdy.

Obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC znosi przygotowana przez ministerstwo cyfryzacji nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jak podkreślał szef MC na takie zmiany „czeka wielu kierowców”.

Przepisy obowiązują od poniedziałku.

Ministerstwo zaznaczyło w komunikacie, że podczas kontroli drogowej uprawnione służby sprawdzą dane auta w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), gdzie znajdują się informacje o pojeździe i o polisie OC.

Dodaje, że od poniedziałku policjanci nie będą już mieli podstaw, by żądać okazania dowodu rejestracyjnego i policy OC.

Jeśli policjant podczas kontroli stwierdzi, że pojazd nie ma badań technicznych, bądź jest niesprawny z różnych przyczyn, to zaznaczy to w systemie, a system przekaże tę informację do organu, który wydał dokument. Zasady zatrzymania dowodu rejestracyjnego pozostają takie same, tyle tylko, że dokument jest wirtualny - mówi Kobryś.