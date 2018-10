Tysiące żołnierzy w Fort Trump

Myślimy o tysiącach żołnierzy, nie setkach - powiedział wiceszef MON Tomasz Szatkowski, pytany o wielkość planowanej stałej bazy wojskowej USA. Wiosna w tej kwestii będzie kluczowa; ciężar spraw leży na rozmowach roboczych, których odzwierciedleniem będzie raport Kongresu USA - dodał.

We wrześniu prezydent Duda rozmawiał w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jednym z głównym tematów była sprawa rozlokowania w Polsce stałych amerykańskich baz wojskowych. Trump powiedział: „stałe bazy w Polsce to jest coś, o czym będziemy z pewnością rozmawiali; rozważamy coś takiego”. Prezydenci podpisali też deklarację, która m.in. mówi, że Polska i USA zobowiązują się do rozważenia wariantów wzmocnienia militarnej roli USA w Polsce.

Prezydent Duda podczas spotkania w Białym Domu w Waszyngtonie z prezydentem Trumpem wyraził też nadzieję na wspólne zbudowanie w Polsce bazy, która nazywałaby się „Fort Trump”. Jak ocenił, jej utworzenie kosztowałoby około 2 miliardów dolarów.

Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów - powiedział.

Pytany o tę kwestię w radiowej Jedynce, wiceminister obrony Tomasz Szatkowski podkreślił, że w kwestii tzw. „Fort Trump” Polska jest już na etapie oficjalnych rozmów z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych.

Myślimy o tysiącach żołnierzy, a nie, powiedzmy, o setkach - tak bym powiedział - dodał, dopytywany o wielkość takiej bazy.

Odnosząc się do kwestii uczestnictwa Polski w kosztach takiego przedsięwzięcia, Szatkowski podkreślił, że w większości krajów strona goszcząca finansuje „w jakiejś istotnej części infrastrukturę oraz koszty stacjonowania wojsk”. Jak mówił, chodzi o koszary, magazyny, przestrzenie serwisowe czy poligonowe.

Szatkowski wyraził nadzieję, że do czasu pojawienia się raportu amerykańskiego Kongresu w tej sprawie będzie już wypracowane stanowisko między amerykańskim Departamentem Obrony a MON.

Wiosna będzie rzeczywiście kluczowa, ale ciężar spraw w tym momencie leży właśnie na rozmowach roboczych. Ich efektem, jakimś odzwierciedleniem będzie również ten raport Kongresu, a tak naprawdę wszystko będzie widać w budżecie na 2020 rok - to jest ten budżet, który będzie procedowany w pierwszej połowie przyszłego roku - powiedział wiceszef MON.

Amerykański Kongres zobowiązał szefa resortu obrony do przedstawienia, nie później niż do 1 marca 2019 r., raportu oceniającego „wykonalność i zasadność stałego stacjonowania w Rzeczypospolitej Polskiej sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych”.

Sekretarz obrony USA James Mattis powiedział niedawno, że Stany Zjednoczone nie podjęły jeszcze żadnych decyzji dotyczących stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce; sprawa jest na wczesnym etapie rozpatrywania.

Obecnie oceniamy, jaka jest konkretnie propozycja Polski, jaki jest potencjał tego, co nam proponują - powiedział Mattis.

Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że na przełomie października i listopada złoży wizytę w USA.

To będą kolejne rozmowy. By osiągnąć nasz cel, koniecznych jest wiele działań i ustaleń w Białym Domu (stąd rola prezydentów USA i RP), Kongresie, który odgrywa ważną rolę w procesie decyzyjnym i Pentagonie, który jest zobowiązany do przedstawienia swojego raportu - podkreślił szef MON.

