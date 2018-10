PMI słabszy niż przed miesiącem

Wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu ukształtował się na poziomie 50,5 pkt. wobec 51,4 pkt. w sierpniu i wobec prognozy 51,5 pkt. - podał Markit.

Badania pokazują, że presje cenowe pozostały silne, choć osłabły do najniższego wyniku od ponad roku. Nastroje w sektorze pogorszyły się, a wskaźnik przyszłej produkcji osiągnął najniższy poziom od 22 miesięcy.

Sytuacja bliska stagnacji w sektorze przemysłowym we wrześniu była głównie wynikiem spadku liczby nowych zamówień. Był to pierwszy taki spadek w sektorze od prawie dwóch lat. Co więcej, liczba nowych zamówień eksportowych zmalała czwarty raz w 2018 roku i to w najszybszym tempie od ponad czterech lat - napisali autorzy raportu.