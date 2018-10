Rośnie liczba zadłużonych seniorów

Wzrost liczby dłużników w grupie osób po 64. roku życia niepokojąco przyspieszył, znacząco zwiększyła się też kwota nieopłaconych przez nie zobowiązań - wynosi blisko 7,3 mld zł. Przez sześć miesięcy br. zaległości wzrosły o prawie 9 proc. (0,6 mld zł), podczas gdy w przypadku wszystkich dłużników o 5,7 proc. (3,82 mld zł), wynika z danych Rejestru BIG InfoMonitor oraz BIK. Liczba osób z opóźnieniami w płatnościach wzrosła w I półroczu 2018 r. o 1,7 proc. (45,8 tys.), zaś seniorów aż o 3,5 proc. (11,5 tys.).

Zdaniem prezesa BIG InfoMonitora Sławomira Grzelczaka nie oznacza to jednak, że senior jest bardziej ryzykownym klientem.

W tej grupie wiekowej z płatnościami nie radzi sobie co osiemnasta osoba, podczas gdy wśród ogółu dorosłych Polaków niesolidnym płatnikiem jest co dwunasty. Niewątpliwie jednak, jeśli już popadną w kłopoty finansowe, to trudniej już im z nich wyjść. Na problemy seniorów składają się przede wszystkim zobowiązania wobec instytucji finansowych banków oraz firm pożyczkowych, pozostałe to nieuregulowane rachunki za telefon, media czy czynsz. Łącznie 7,3 mld zł. Zaległości wszystkich Polaków widoczne w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK to blisko 71 mld zł – zwrócił uwagę Grzelczak.