PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia PPK

Odsetek badanych pracowników, którzy dobrze oceniają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynosi 66%, a najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń, wynika z badań CBM Indicator, przeprowadzonych dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Dwie trzecie respondentów odpowiedziało ‘zdecydowanie dobrze’ lub ‘raczej dobrze’, na pytanie o ocenę PPK. Wśród największych zalet programu, prawie 97% badanych wymieniło fakt, że środki w PPK będą prywatne i dziedziczone. Ponad 81% respondentów podkreśliło, że zaletą systemu jest jego elastyczność, a z oszczędności będzie można w określonych przypadkach skorzystać przed 60 rokiem życia - czytamy w komunikacie.

Dla pracowników znaczenie ma też to, jaka instytucja finansowa będzie zarządzała ich PPK. Najwięcej badanych jako instytucję godną zaufania wskazuje zakład ubezpieczeń na życie (36,5 proc.).

Taki wynik potwierdza, jak dużą pracę wykonały zakłady, przez lata budując świadomość ubezpieczeniową w firmach. Poprzez polisy grupowe i ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, zrodziła się trwała współpraca i zaufanie pomiędzy pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi a ubezpieczycielami - powiedział prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że blisko 26% respondentów jako czynnik mogący zachęcić do uczestnictwa w PPK wymienia ubezpieczenie na życie dla rodziny, mogące być częścią PPK bez dodatkowych kosztów.

PIU wskazała także, iż 81% respondentów uważa, że PPK dadzą im solidny zastrzyk finansowy na starość, a 72% z nich stwierdziło, że PPK dają poczucie bezpieczeństwa. Czterech na pięciu badanych jest gotowa przystąpić do PPK, jeśli składka wynosić będzie 2% pensji, a drugie tyle dołożą pracodawca i państwo.

Wyniki badania pokazują, że Polacy są zainteresowani przyjęciem systemu, w którym to pracodawca i państwo dokładają się do oszczędności pracowników. Ponad 70% badanych wskazuje, że Pracownicze Plany Kapitałowe dają im poczucie większego bezpieczeństwa na emeryturze. Jest oczywiście dużo pracy do wykonania, aby zapewnić szeroką wiedzę o zasadach działania i korzyściach z PPK wśród pracowników i pracodawców. Musimy odbudować zaufanie Polaków do dodatkowych programów emerytalnych” - skomentował wyniki badania prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z założeniami projektu rządowego, PPK mają wspomóc dodatkowe i dobrowolne oszczędzanie ok. 11,5 mln pracowników. Umowy o prowadzenie PPK zawierać będzie pracodawca, a pierwsi pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać już w połowie 2019 roku. Pieniądze zgromadzone w PPK będą prywatną własnością uczestników. W systemie uczestniczyć będą solidarnie trzy strony: pracownik, pracodawca i państwo. Jeżeli pracownik zdecyduje się odkładać co najmniej 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto (maksymalnie 4 proc.), to drugie tyle otrzyma jako dopłatę od pracodawcy i państwa.

Badanie na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadził CBM Indicator na reprezentatywnej grupie 1000 osób aktywnych zawodowo w całej Polsce. Badania były realizowane od 13 do 26 września 2018 r.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

