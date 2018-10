Energetyka płaci więcej za węgiel

W sierpniu br. cena węgla dla energetyki wzrosła - w odniesieniu do lipca - o 4,3 proc., osiągając poziom najwyższy od pięciu lat. Cena węgla dla ciepłownictwa była stabilna - wskazują indeksy cenowe dla węgla kamiennego, publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Katowicki oddział ARP, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły w sierpniu tego roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego. Z danych wynika, że w tym miesiącu krajowe ceny węgla, zarówno dla energetyki jak i dla ciepłownictwa, były o ponad 23 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Sierpień 2018 r. bezsprzecznie należy do Indeksu Polskiego Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej, który to indeks z miesiąca na miesiąc wzrósł o ponad 4 proc. i wybił się do rekordowego poziomu, notowanego ostatnio dokładnie 5 lat temu. Indeks PSCMI2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych praktycznie utrzymał swój poziom z lipca 2018, a indeksy światowe zaliczyły niewielkie spadki w relacji miesiąc do miesiąca - podała w poniedziałek ARP.