W sierpniu do Polski z UE wpłynęło ponad 1,15 mld euro.

Ponad 153 mld euro trafiło do Polski z funduszy unijnych od początku naszego członkostwa w UE do końca sierpnia – informuje resort finansów.

W samym sierpniu wartość transferów środków unijnych wyniosła 1.152.388.622 euro. Od początku tego roku było to w sumie 9.635.312.371 euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła do unijnej kasy odpowiednio – w sierpniu 703.544.767 euro, a od stycznia tego roku 2.996.990.397 euro.

Od chwili wejścia do UE z budżetu Unii trafiło do Polski 153.344.280.888 euro, w tym na politykę spójności 96.411.497.457 euro, na Wspólną Politykę Rolną 51.957.238.016 euro. Z Polski do unijnej kasy trafiło w tym czasie 50.360.407.749 euro.