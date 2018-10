Na pewno wiesz, czym oddychasz?

Aviva w walce ze smogiem postawi więcej czujników powietrza, angażuje się w dni spirometrii, stawia filtrujący powietrze bilbord w centrum Warszawy i organizuje maraton w Krakowie, ale przede wszystkim stawia na edukację dzieci. 50 wybranych szkół podstawowych otrzyma czujniki powietrza

Polacy oddychają smogiem. Dopuszczalne limity stężenia w powietrzu szkodliwych pyłów zawieszonych PM2,5 i PM1O oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu, wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w naszym kraju są przekraczane nawet dziesięciokrotnie.

Nierozpoznana POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) skraca życie o 10-15 lat.U kobiet nowotwór płuc wyprzedził w Polsce zachorowalność na nowotwór piersi!

Widzimy już na naszych polskich danych, że jest problem. Na co mamy jeszcze czekać, by odpowiedzieć na pytanie, czy palić lepszym paliwem, czy gorszym? Przestrzegam pacjentów, żeby wymienili piec, póki mogą. Nie ma miejsca w Polsce, gdzie poziom benzo(a)pirenu nie byłby przekroczony - mówi mówi dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, lider akcji Dni Spirometrii, zaangażowany również w nową odsłonę kampanii Avivy.

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018.

Kampania wystartowała 1 października. Jej celem jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i POChP organizują od 2010 roku Dni Spirometrii. Spirometria to badanie polegające na pomiarze objętości i pojemności płuc oraz przepływu powietrza przez płuca i oskrzela. To najprostszy sposób na sprawdzenie układu oddechowego. Badanie trwa kilka minut, nie wymaga przygotowania, jest bezbolesne, a wynik dostępny jest od razu.

W dotychczasowych ośmiu edycjach Dni Spirometrii przebadano 50 tys. osób. U ponad 10 tys. wykryto obturację oskrzeli, co jest wskazówką do dalszej diagnostyki.

W tym roku Dni Spirometrii trwają od 1 do 6 października. W akcji bezpłatnych badań płuc uczestniczy 236 placówek zdrowotnych ich lista jest dostępna na stronie www.astma-alergia-gochg.gl.

Do wykonania spirometrii zachęcamy każdego, bo wszyscy oddychamy powietrzem zanieczyszczonym przez smog, spaliny, dym tytoniowy. W Polsce na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, cierpi ponad 6 milionów pacjentów, a tylko połowa wie o swojej chorobie. Badanie spirometryczne pomaga postawić odpowiednie rozpoznanie, zanim wystąpią nieodwracalne powikłania - mówi Piotr Dąbrowiecki. - W przypadku wykrycia zaburzeń przepływu powietrza przez układ oddechowy pacjent otrzyma list do swojego lekarza z prośbą o pogłębienie diagnostyki. Tegoroczne Dni Spirometrii poświęcamy szczególnie wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Stąd nasza współpraca z Avivą, która prowadzi ciekawą kampanię edukacyjną na temat szkodliwości smogu pod nazwą „Wiem, czym oddycham” - dodaje.

W drugiej edycji kampanii „Wiem, czym oddycham” Fundacja Aviva zwiększy o kolejne 100 liczbę zewnętrznych czujników monitorujących jakość powietrza w sieci firmy Airly. Urządzenia te „na żywo” przesyłają dane dotyczące stężenia zanieczyszczeń w atmosferze, m.in. pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, które można śledzić na komputerze lub smartfonie.

Pierwsza edycja naszej kampanii to 300 dodatkowych czujników jakości powietrza. W północnej i środkowej Polsce te czujniki stworzyły realną sieć monitoringu, bo wcześniej to były tylko odosobnione punkty - mówi Monika Kulińska, prezes Fundacji Aviva. - Milion siedemset tysięcy użytkowników odwiedza średnio miesięcznie stronę Airly, żeby sprawdzać jakość powietrza, a sto tysięcy osób pobrało specjalną aplikację. Kontynuujemy naszą inicjatywę, bo widzimy jeszcze potrzebę uzupełnienia białych plam na mapie czujników, stawiamy też na badania płuc, edukację w szkołach i konkretne rozwiązania w walce ze smogiem - dodaje.

Od 1 do 27 października na stronie www.wiemczymoddycham.pl każdy może zgłosić miejsce, w którym ma zostać umieszczony czujnik. Fundacja zaprasza do udziału w akcji szczególnie szkoły, przedszkola, świetlice, gminy, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Następnie rozpocznie się głosowanie internetowe, które potrwa do 5 grudnia. Czujniki otrzyma 100 lokalizacji z największą liczbą głosów laureatów poznamy 6 grudnia.

Dodatkowo, 50 szkół podstawowych z największą liczbą głosów otrzyma wewnętrzne sensory jakości powietrza.

Edukacja i prewencja

W centrum Warszawy, obok skrzyżowania Alei Jerozolimskich i aI. Jana Pawła ll, stanął właśnie pierwszy w Polsce billboard będący zarazem filtrem powietrza; Dzięki technologii trzech warstw siatki oczyszczające] The Breath, opracowanej przez włoskich naukowców, instalacja jest w stanie pochłonąć zanieczyszczenia emitowane przez 91350 samochodów rocznie. Od dziś billboard oczyszcza powietrze i zachęca do udziału w akcji „Wiem, czym oddycham”.

Z kolei w Krakowie, 27 października br. Aviva organizuje AirRun, czyli bieg w maskach antysmogowych na dystansie 5 i 10 km, dla tysiąca uczestników. Wydarzenie jest otwarte i bezpłatne, a zapisy ruszają dziś na stronie www.wiemczymoddycham.pi. Ambasadorką AirRun została lekkoatletka Joanna Jóźwik. W biegu wezmą też udział inne znane biegaczki Sofia Ennaoui oraz Angelika Cichocka.

Bieg w maskach pokaże, że możemy w prosty sposób chronić nasze zdrowie przed smogiem, nie rezygnując z aktywnego stylu życia - mówi Monika Kulińska, prezes Fundacji Aviva.

We współpracy z wydawnictwem edukacyjnym Nowa Era, Aviva przygotowała także scenariusze lekcji na temat smogu i propozycje konkursów. Materiały są dostępne na www.wiemczymoddycham.pl.

Na stronie i w mediach społecznościowych Avivy pojawią się kolejne atrakcyjne materiały na temat smogu i jego wpływu na życie, przygotowane we współpracy z influencerami-liderami opinii.

mw