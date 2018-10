Microsoft wkracza w politykę

Ten rok będzie istotny z punktu widzenia współpracy rządów i firm technologicznych na rzecz zabezpieczenia demokratycznych wyborów. Technologiczni giganci zaczynają angażować się coraz częściej i chętniej w dużą politykę

W ramach tego programu Microsoft chce współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w demokratycznych krajach na całym świecie, aby:

Zakres nowego programu technologicznego giganta jest globalny. Firma chce przez niego zwiększać skalę wysiłków na rzecz zaangażowania innych krajów demokratycznych na całym świecie w ochronę ich instytucji i procesów w nadchodzących latach.

Oczywiste jest, że demokracje na całym świecie są atakowane. Niestety Internet stał się dla niektórych rządów drogą do kradzieży informacji, rozprzestrzeniania dezinformacji i sondowania oraz potencjalnych prób manipulacji systemami do głosowania. Widzieliśmy to podczas wyborów powszechnych w Stanach Zjednoczonych w 2016 r., w maju ubiegłego roku podczas francuskich wyborów prezydenckich, a teraz w sposób rozszerzający się, gdy Amerykanie przygotowują się do listopadowych wyborów parlamentarnych - ocenia Brad Smith, President and Chief Legal Officer Microsoft.