Nowy poziom gry. Gameset oficjalnym partnerem Twitch

Agencja marketingu gamingowego Gameset uzyskała status oficjalnego partnera wiodącej, globalnej i najpopularniejszej platformy streamingowej Twitch, należącej do koncernu Amazon

Gameset konsekwentnie stawia na rozwój kompetencji i zaplecza wokół tej platformy, widząc w niej sposób na budowanie bliskich interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą, który niesie ze sobą wysoki potencjał marketingowy. Jest to także pierwsza taka umowa podpisana przez agencję reklamową w Polsce. Twitch obecnie posiada 100 mln użytkowników na świecie, w Polsce wersję desktopową odwiedza 1 mln osób miesięcznie (za PBI/Gemius). Podstawowym rodzajem treści są transmisje z gier, ale platforma promuje też emisje seriali, sesji kulinarnych czy talk show.

Wierzymy w platformę Twitcha i w to, że odmieni ona świat video online - deklaruje Piotr Bombol, prezes Gameset. - Interakcje real-time - w czasie rzeczywistym - niosą ze sobą ogromny potencjał do generowania emocji, co jest też odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych marek. Z pełną świadomością rozpoczynamy współpracę z twórcami, którzy razem z nami chcą budować nową jakość na rynku. Chcemy tworzyć najlepszą rozrywkę nie tylko w Polsce, ale całym regionie środkowej i wschodniej Europy - dodaje.