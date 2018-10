Trump chce zmian w handlu z Indiami i Brazylią

Jako jedno z najważniejszych w całej historii USA określił w poniedziałek nowe porozumienie ws. strefy wolnego handlu z udziałem USA, Meksyku i Kanady (USMCA) Donald Trump. Zarazem zaatakował Indie i Brazylię jako kraje stosujące nieuczciwe praktyki w handlu

Podczas krótkiego briefingu w Białym Domu poświęconego osiągniętemu w niedzielę porozumieniu handlowemu z Kanadą, prezydent Donald Trump nie krył, że nie zamierza tolerować nieuczciwych, „być może najbardziej brutalnych na świecie” protekcjonistycznych praktyk Brazylii czy Indii.

Gdy wysyłamy tam nasze motocykle marki Harley-Davidson czy inne towary, to taryfy szybują bardzo, bardzo wysoko - dodał.

Zdradził też, że rozmawiał z hinduskim premierem Narendrą Modim o konieczności zmiany tej sytuacji.

Kolejnym krajem, który znalazł się na celowniku Trumpa była Brazylia.

To dopiero mistrzostwo świata! - mówił z przekąsem.

Nakładają na nas cła, które im tylko przyjdą do głowy. Każdy, kto miał do czynienia z brazylijskimi firmami wie, że są one najbardziej bezwzględne na świecie - wskazał prezydent USA.