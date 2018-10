Rafalska: Niskie bezrobocie to powód do zadowolenia

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska komentując dane Eurostatu o stopie bezrobocia w Polsce na poziomie 3,4 proc powiedziała, że „jest to powód do zadowolenia” i podkreśliła, że Polska zajmuje statystycznie miejsce równorzędne z Niemcami.

Dane o bezrobociu, które w poniedziałek podał Eurostat Elżbieta Rafalska skomentowała we wtorek na konferencji prasowej w Olsztynie. Czytaj także: Bezrobocie w Polsce jak w Niemczech

W poniedziałek Eurostat podał, że bezrobocie w Polsce wyniosło w sierpniu 3,4 proc. (wobec 3,5 proc. w lipcu). Liczba bezrobotnych wyniosła 585 tys. osób.

Rafalska podając te dane w Olsztynie przyznała, że jest w regionie, „który w skali kraju ma zawsze stopę bezrobocia wyższą, bo obecnie wynosi ona 9,8 proc.”.

A to jest i tak znacznie mniej niż kiedykolwiek dotąd - zaznaczyła Rafalska i dodała, że w Polsce bezrobocie jest zróżnicowane terytorialnie, a po wtóre ok. 40 proc. osób zarejestrowanych w urzędach pracy to osoby, które figurują w rejestrach tylko po to, by mieć ubezpieczenie zdrowotne.