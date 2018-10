Miliard dla niepełnosprawnych

Rząd już wkrótce uruchomi miliard złotych w ramach programu operacyjnego PO WER ( Program Wiedza, Edukacja, Rozwój), z którego będzie można sfinansować różne działania mające zaktywizować osoby niepełnosprawne i seniorów, zapowiedział Jerzy Kwieciński minister inwestycji i rozwoju.

W ciągu najbliższych 6 miesięcy ruszą konkursy dla 50 szkół, 50 uczelni i 100 placówek zdrowia oraz „Inkubator przedsiębiorczości”. Na te działania będzie przeznaczone w sumie 700 mln zł. Kolejne 300 mln zł. będzie uruchomione po akceptacji Komisji Europejskiej. Z tych środków będzie można sfinansować usługi transportu indywidualnego, zwiększyć dostępność budynków wielorodzinnych, wdrożyć usługi asystenckie oraz przeszkolić pracowników transportu.

Jest bardzo duże zainteresowanie naszymi działaniami na rzecz poprawy życia niepełnosprawnych. Zmiany są już uzgodnione na roboczo z Komisją Europejską(KE). Spodziewamy się akceptacji KE do końca roku – zapowiada minister inwestycji i rozwoju. Jak dodaje Kwieciński ramach współpracy z samorządami, chcemy dokonać 160 usprawnień w 150 samorządach, więc zapraszamy samorządy do współpracy. Mamy na to przeznaczony budżet ponad 70 mln zł - mówił minister.