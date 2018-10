PKO BP może wypłacić za ten rok 25 proc. dywidendy

PKO BP nie widzi zagrożeń dla spełnienia wymogów regulacyjnych do przeznaczenia na dywidendę 25 proc. zysku osiągniętego w 2018 roku - poinformował Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

Nie widzę zagrożeń dla spełnienia wymogów regulacyjnych do wypłaty dywidendy na poziomie 25 proc. z zysku za 2018 rok - powiedział Jagiełło.

Z zysku za 2017 rok bank przeznaczył na dywidendę 687,5 mln zł, czyli 0,55 zł brutto na akcję. Na dywidendę trafiło ok. 25 proc. zysku z ubiegłorocznego zysku. Komisja Nadzoru Finansowego rekomendowała wcześniej, by PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za 2017 rok w celu zwiększenia funduszy własnych.

W pierwszej połowie 2018 roku zysk netto PKO BP wyniósł 1.690 mln zł, czyli wzrósł 22,3 proc. r/r.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy PKO BP na koniec II kwartału wynosił 17,4 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 16,1 proc.

Na podst. PAP