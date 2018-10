Własna waluta rozwiązałaby problemy Włoch

Jest włoska reakcja na słowa Junckera: „Jeśli Włochy będą chciały specjalnego traktowania, to będzie to koniec euro”

Narasta napięcie na osi Rzym-Bruksela. Włoski kryzys stanowi wyzwanie dla euro (kurs spadł do 1,1537).

Claudio Borghi, przewodniczący Komisji Budżetowej Izby w wypowiedzi dla Reutersa mówił, że rządowy program nie przewiduje wyjścia Włoch ze strefy euro.

Tymczasem dziś rano w Radia Anch’io twierdził:

Unijny komisarz ds. finansowych Pierre Moscovici zlekceważył te słowa.

Włochy są rdzeniem strefy euro. W interesie eurolandu jest to, by Włochy były silne, by waluta euro była silna - mówił.